Субсидію дадуть з боргами: в якому випадку це можливо

Наявність заборгованості перевіряють перед наданням субсидії

Втратити шанс на отримання субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг можна, якщо допустити появу боргів. Протермінованість заборгованості має бути понад три місяці, строк позовної давності має бути актуальним, а загальна сума перевищувати 40 неоподаткованих мінімумів доходів на день звернення за субсидією (680 грн).

В постанові Кабміну щодо надання субсидії йдеться, що виключенням є заборгованість за послугу з постачання та розподілу газу. Вона має бути нарахована постачальником через рішення суду щодо норм споживання якщо немає лічильника, а також при приведенні об'ємів використаного газу до стандартних умов. Інший виняток — коли заборгованість виникла через те не надання ПФУ інформації, яка потрібна для призначення та визначення розміру житлової субсидії різними об’єднаннями.

Якщо у вас виникла заборгованість, яка не входить в ці два винятки, ви можете отримувати субсидію якщо:

підпишете за підприємством надавачем послуг договір про реструктуризацію боргу — в такому випадку копію такого договору додають до документів на отримання субсидії

триває суд судова справа з приводу правомірності заборгованості

борг погашено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидія може покривати різноманітні житлово-комунальні послуги, але надається не на всі. Конкретні послуги, на які потрібна субсидія, людина має самостійно вказати в заяві.