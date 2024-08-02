Потрібен паспорт і не тільки: які документи подають для отримання субсидії
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Субсидія розраховується після подачі документів індивідуально для кожного домогосподарства
В Україні триває призначення субсидій опалювального періоду. Якщо подати документи на отримання виплат у серпні, перша виплата надійде у вересні за попередній місяць відповідно. З жовтня почнуть призначати субсидії на опалювальний період. Тим кому вони були призначені раніше, в більшості випадків перепризначують субсидії автоматично, за виключенням тих людей, в кого змінився матеріальний або сімейний стан, а також деяких категорій українців.
В Пенсійному фонді зазначають, що основними документами для отримання субсидії є декларація та заява заповнені людиною. Також при подачі документів знадобиться паспорт для підтвердження особи.
Саме в заяві та декларації вказують основні дані тих людей, які проживають у домогосподарстві, тих які в ньому зареєстровані, а також членів їхніх родин. Вказуються також адреса домогосподарства та надавачі послуг. В деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи, які у копійованому або сканованому вигляді додаються до заяви та декларації:
- якщо хтось не проживає — потрібна довідка на підтвердження. Це можуть бути довідки про тимчасову реєстрацію в іншому місці, довідки з роботи, навчання, лікування тощо з іншого міста,
- якщо людина мала борг за житлово-комунальні послуги, то борг потрібно або погасити або реструктуризувати. В останньому випадку копія договору додається до документів,
- якщо людина винаймає житло — копія договору оренди додається до заяви,
- для переселенців додається довідка ВПО для підтвердження тимчасової реєстрації за адресою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити призначення субсидії онлайн. Зробити це можна на порталі ПФУ.