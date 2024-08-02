Потрібен паспорт і не тільки: які документи подають для отримання субсидії

Субсидія розраховується після подачі документів індивідуально для кожного домогосподарства

В Україні триває призначення субсидій опалювального періоду. Якщо подати документи на отримання виплат у серпні, перша виплата надійде у вересні за попередній місяць відповідно. З жовтня почнуть призначати субсидії на опалювальний період. Тим кому вони були призначені раніше, в більшості випадків перепризначують субсидії автоматично, за виключенням тих людей, в кого змінився матеріальний або сімейний стан, а також деяких категорій українців.

В Пенсійному фонді зазначають, що основними документами для отримання субсидії є декларація та заява заповнені людиною. Також при подачі документів знадобиться паспорт для підтвердження особи.

Саме в заяві та декларації вказують основні дані тих людей, які проживають у домогосподарстві, тих які в ньому зареєстровані, а також членів їхніх родин. Вказуються також адреса домогосподарства та надавачі послуг. В деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи, які у копійованому або сканованому вигляді додаються до заяви та декларації:

якщо хтось не проживає — потрібна довідка на підтвердження. Це можуть бути довідки про тимчасову реєстрацію в іншому місці, довідки з роботи, навчання, лікування тощо з іншого міста,

якщо людина мала борг за житлово-комунальні послуги, то борг потрібно або погасити або реструктуризувати. В останньому випадку копія договору додається до документів,

якщо людина винаймає житло — копія договору оренди додається до заяви,

для переселенців додається довідка ВПО для підтвердження тимчасової реєстрації за адресою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити призначення субсидії онлайн. Зробити це можна на порталі ПФУ.