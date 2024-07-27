Субсидію можна отримувати не на всі послуги: навіщо це потрібно та як зробити

Суму субсидії рахують індивідуально

Житлову субсидію в Україні можна отримати на різні послуги комунального господарства та абонентського обслуговування. Сюди входять опалення електропостачання централізоване водопостачання та водовідведення тощо.

Якщо є потреба отримувати субсидію не на всі види житлових послуг, це також можливо. У Пенсійному фонді наголошують — людина має сама вказати набір послуг, на які домогосподарству потрібна житлова субсидія. Це вказується при подачі заяви. Якщо ви не вказали якийсь вид послуги, субсидія на неї не буде розраховуватися.

Це стосується як подачі документів в повному об'ємі, так і подача спрощеної заяви "в один клік". Також зазначається, що субсидія надається на ті послуги, виконання яких підтверджено управителями або виконавцями комунальних послуг.

Зазначимо, що потреба не вказувати якусь із послуг у переліку тих, на які надається житлова субсидія, може виникнути у людини в разі, якщо за цією послугою заявник на отримання субсидії має борг. Одна з умов надання субсидії — відсутність заборгованості за житлово-комунальними платежами на суму 680 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про онлайн та офлайн способи подачі документів в Пенсійний фонд на отримання субсидії. Кожен спосіб має свої нюанси.