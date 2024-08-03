Арестовичу - 49: як він виглядав у дитинстві і чому нині від нього всіх бомбить

Починав кар'єру як зірка російських та українських серіалів

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який нещодавно розповів про ще одну свою професію, у суботу, 3 серпня, святкує свій день народження. Політику, актору та блогеру виповнилося 49 років.

"Телеграф" вирішив показати своїм читачам, як виглядав колишній радник ОП у дитинстві та молодості і чим він запам’ятався українцям на роки своєї діяльності.

Олексій Арестович

Нині його називають українським блогером, кіноактором, офіцером, політичним і військовим оглядачем, пропагандистом та колумністом.

Він організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО з 2014 по 2017 рік. Був спікером ТКГ (тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України) та радником з інформполітики голови української делегації в Мінській групі з 2020 по 2022 рік.

Радник Офісу Президента України з 2020 по 2023 рік.

Народився Арестович 3 серпня 1975 року в місті Цітелі-Цкаро Грузинської РСР. Пізніше родина переїхала в Україну — тут Арестович вступив на біофак до Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Олексій Арестович у дитинстві

Олексій Арестович по центру

Проте у 1993 році Олексій закинув навчання, щоб зосередитись на театральній кар'єрі, грав у київському театрі-студії "Чорний квадрат". Пізніше знімався у рекламі та кіно, засвітився на українських телешоу як психолог-консультант та спеціаліст з конфліктології.

Олексій Арестович в юності

У 1998 році закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ, має диплом військового перекладача. За даними, що потребують додаткового підтвердження, до 2005 року працював у Головному управлінні розвідки.

Олексій Арестович під час навчання

Олексій Арестович у формі

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у грудні 2022 року відповідаючи на питання чи служив Арестович у розвідці сказав наступне: "Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу. Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю — так".

З 2000 року проводить психологічні семінари й тренінги. Навчався Арестович і у школі езотерика Авессалома Підводного, а у київському Інституті релігійних наук вивчав богослов'я.

Як Арестович потрапив у політику?

У 2005 році вступив до партії "Братство", був заступником голови партії Дмитра Корчинського. Неодноразово брав участь у конференціях "Міжнародного євразійського руху" ідеолога рашизму Олександра Дугіна, де активно виступав проти Помаранчевої революції. При цьому, принаймні у той час, Арестович не позиціонував себе як проросійський діяч.

Арестович поруч з Корчинським

У 2008 році українські націоналісти, серед яких був і Арестович, заявили, що Росія спробує об'єднатися з Кримом не пізніше 2011 року. Вони навіть провели командно-штабні навчання, щоб вирішити, що робити у такому разі, і дати відсіч передбачуваній загрозі.

Арестович у студентські роки

У 2014 році Арестович, за його словами, вирушив добровольцем на Донбас і 33 рази виходив на лінію фронту. Водночас він став позиціонувати себе як військовий експерт, давав коментарі у ЗМІ та вів блог – у 2019 році навіть увійшов до топ-100 українських блогерів.

Олексій Арестович у 2014 році

Примітно, що за часів президенства Петра Порошенка, Арестович був його активним прихильником. Деякий час слугував таким собі рупором Порошенка, принаймні до 2017 року. Потім щось пішло не так і Арестович заявив, що не підтримує Порошенка, а також зізнався в тому, що "багато брехав починаючи з весни 2014 року".

У 2020 році Олексій Арестович потрапив до вищих ешелонів влади. 28 жовтня зазначеного року, експрезидент України Леонід Кравчук призначив його радником з інформаційної політики, а також офіційним спікером української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання війни на сході України на переговорах у Мінську з урегулювання конфлікту на сході України. ЗМІ повідомляли, що до контактної групи Арестович увійшов завдяки своєму військовому досвіду.

Арестович серед військових

Наприкінці 2021 року Арестович заявив, що Росія не готова до конфронтації з Україною — на його думку: "Вони, звичайно, можуть спробувати смикнутись, але скінчиться це все страшною поразкою. Страшною для них".

Арестович після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Олексій Арестович став відомим на всю країну саме після повномасштабного вторгнення РФ. Позаштатного радника Офісу президента України називали не інакше, як "головним заспокійливим".

Саме Арестович у березні 2022 року заявив про те, що гаряча фаза протистояння РФ та України закінчиться за 2–3 тижні, що стало мемом, який і досі доволі популярний.

Восени 2022 року Арестович зізнався, що брехав про ситуацію на фронті на початку вторгнення.

"Був період із середини квітня по початок липня, коли військове щастя пішло до супротивника, і нам було дуже-дуже важко. А я посміхався в ефірі і казав, що нам добре, хоча кілька разів натякнув, що важко", – розповів Арестович.

У 2022 Арестович також закликав пошкодити залізничну інфраструктуру на півдні України і в Білорусії, де йшло перекидання російських сил. У липні 2022 року Арестович заявив, що Україна вдарить по Кримському мосту за першої ж нагоди, а вже через кілька місяців, восени 2022 року, на Кримському мосту сталася бавовна.

Відставка Арестовича та низка скандалів

У січні 2023 року Арестович пішов у відставку — приводом стала його заява про те, що російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі після того, як її начебто збили українські військові.

Згодом цю інформацію спростували як у Повітряних силах, так і сам Арестович. Втім, це не завадило російській пропаганді використати її у своїх цілях. За кілька днів Арестовича внесли до бази даних "Миротворця", — там зазначили, що він є "професійним провокатором" і "здійснює публічні інформаційні диверсії".

Арестович грає Люсєньку Зайцеву

Після хвилі критики Арестович повідомив, що написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента (ОП) України.

Проте скандал у січні 2023 став далеко не першим у який вляпався Арестович. Його звинувачували у применшенні значущості української культури після заяв про "маленьку українську культуру". Арестович наполягав, що Україна має стати "центром тяжіння" для росіян і білорусів, які прагнуть змін, замість того, щоб відмежовуватися від російської культури.

Реагуючи на негативний резонанс, Арестович висловив незадоволення "активістами", стверджуючи, що вони псують українську культуру, яка "вражає та захоплює". Ця заява лише посилила критику на його адресу.

В інтерв'ю російському письменнику Дмітрію Бикову, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Радянський Союз ніколи не колонізував України, а вона його створила. До того ж він додав, що "нічого кращого за Радянський Союз ми поки не придумали". Арестович переконував, що має "психотип радянського школяра" і не збирається це змінювати.

В одному з інтерв'ю Арестович заявляв, що жінки в ЗСУ — це жах, бо їх "не вважають за людей" та ставляться упереджено. "Це ж історичні речі, укорінені", — казав Арестович, згадуючи, що це тягнеться від того часу, коли представниць прекрасної половини людства не допускали на Запорізьку Січ.

Також під час великого інтерв’ю з російською журналісткою Юлією Латиніною, Арестович заявив про те, що велика помилка українців в тому, що вони "розлюднили окупантів" і тим самим дали їм "чудову мотивацію воювати".

"Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян: це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають кістяк армії, дали чудову мотивацію воювати", – заявив Арестович.

Окрім того, обурення громадськості викликало його порівняння Антитерористичної операції (АТО) з "курортом для хлопчиків", куди нібито "втікають від дружин і дітей". Ці слова були сприйняті як неповага до учасників бойових дій та їхніх родин.

На цьому зашквари політика не лише не закінчилися, а тільки примножувалися. Здається, позбувшись посади позаштатного радника ОП у блогера розв’язалися руки.

У вересні 2023 року Олексій Арестович покинув територію України через пункт пропуску Краківець-Корчова на українсько-польському кордоні і заявив, що йому "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні".

Після виїзду з України Арестович почав активно поширювати русофільські та українофобські тези. Часто наголошує на неможливості воєнної перемоги у війні, вживаючи вирази "війна до останнього українця". Нині Арестович розпалює міжрегіональну ворожнечу та закликає до переговорів із російським режимом.

В січні 2024 року Арестович заявив що Захід неготовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця", чим по суті повторив наратив Кремля.

26 червня 2024 Арестович оголосив про те, що його "роман з Україною" – "закінчено" і супроводив заяву кадрами з радянського фільму "Той самий Мюнхгаузен". В опублікованому фрагменті герої стрічки обговорюють те, як дівчина "барона криє" та вимагає, "щоб не кидав".

"Мій роман з Україною закінчено. Колишній нелегко це дається", — написав Арестович, маючи на увазі свою "колишню" країну.

Днем раніше, в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Арестович заявив про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав цю посаду саме завдяки йому.

"А хто Залужного привів до Офісу як кандидата і завдяки кому призначили Залужного головкомом? Я пробивав Залужного всіма силами і пробив", — заявив Арестович.

Зробив у той день Олексій і низку інших гучних заяв, про які ми детально писали в матеріалі: Це дуже смішно: Арестович назвав ще одну свою професію і зробив низку дивних заяв

З останніх гучних заяв Арестовича, одна була про те, що українці почали воювати гірше, ніж на початку війни, попри те, що Сили оборони України отримали більше техніки та снарядів. За його словами, причина в "організаційних провалах" та у "втраті керованості та ефективності" державного управління.

Олексій Арестович одружений з Анастасією Арестович, у дівочості — Грибановою. Олексій із Анастасією виховують спільного сина Олександра.

Розслідування та кримінальні справи

У лютому 2024 року Арестовича заочно заарештували в Росії. Рішення виніс Басманний суд Москви за так звані "заклики до здійснення терористичної діяльності та фейки про армію". Раніше в РФ він був включений до списку екстремістів та терористів та оголошений у розшук.

Водночас, в Україні на Арестовича порушено щонайменше дві кримінальні справи.

Так, 13 жовтня 2023 року, народна депутатка України Інна Совсун заявила, що в поліції розпочали досудове розслідування щодо ексрадника ОП Олексія Арестовича. Раніше чиновниця подавала на нього заяву в правоохоронні органи за сексистські висловлювання про жінок. Пізніше пресофіцерка Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві підтвердила відкриття кримінального провадження щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича через його сексистські висловлювання.

16 листопада 2023 року після звернення групи народних депутатів поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про злочин). Народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа повідомила, що йдеться про Олексія Арестовича, який раніше через суд змусив ДБР відкрити кримінальне провадження щодо неї.

Що говорять про Арестовича

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков казав: "Хочу порадити: шановний Офіс президента, навіть якщо ніхто з вас не вірянин, зберіть пальці у знак, перехрестіть хворобу — потім себе — і надішліть цього персонажа подалі. Не підставляйте країну та президента!"

Мер Дніпра Борис Філатов заявляв: "Скажіть, а тільки мене одного почало нудити від Арестовича, його цинізму, дурних жартів та неприхованого нарцисизму?"

Російський політолог Дмитро Євстаф’єв говорив про Арестовича: "Це інформаційний маніпулятор. Сприймати будь-які слова, наголошую, будь-які, які походять від цієї людини, потрібно саме в цьому контексті".

Український журналіст та публіцист Сергій Руденко: "Підполковник ЗСУ Арестович називає захисників української мови в Україні "Мовним ХАМАСом". Я не розумію, чому ця істота дозволяє собі публічні порівняння українців з цією організацією. Справжній ХАМАС це — Росія і все, що має російські корені. Кокошник на голові Люсі вже бачать всі. Окрім СБУ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Олексій Арестович пофантазував на тему, якби він був президентом Росії. Він заявив, що багато в чому чинив би так само як Володимир Путін.