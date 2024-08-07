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З цими хворобами шкіри точно не мобілізують: озвучено повний перелік

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Відкриті джерела Новина оновлена 07 серпня 2024, 12:22

Йдеться про п’ять хвороб

Новий закон про мобілізацію, що вийшов у травні, визначає список хвороб, з якими громадян призовного віку не мобілізують. Серед них також є деякі хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

"Телеграф" розповідає, про які захворювання йдеться. Усього їх зазначено у цьому списку п’ять і про них йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Громадянам, які мають одну з цих хвороб, комісія надаватиме статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Список шкірних хвороб:

  • Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит)
  • з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
  • пухирчатка звичайна,
  • герпетиформний дерматит,
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами кишківника точно не мобілізують громадян призовного віку в Україні. Що примітно, геморой від мобілізації точно не врятує.

Теги:
#Україна #Хвороби #Шкіра #Призов #Мобілізація