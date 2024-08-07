З цими хворобами шкіри точно не мобілізують: озвучено повний перелік

Йдеться про п’ять хвороб

Новий закон про мобілізацію, що вийшов у травні, визначає список хвороб, з якими громадян призовного віку не мобілізують. Серед них також є деякі хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

"Телеграф" розповідає, про які захворювання йдеться. Усього їх зазначено у цьому списку п’ять і про них йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Громадянам, які мають одну з цих хвороб, комісія надаватиме статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Список шкірних хвороб:

Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит)

з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,

пухирчатка звичайна,

герпетиформний дерматит,

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами кишківника точно не мобілізують громадян призовного віку в Україні. Що примітно, геморой від мобілізації точно не врятує.