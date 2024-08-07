З цими хворобами шкіри точно не мобілізують: озвучено повний перелік
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Йдеться про п’ять хвороб
Новий закон про мобілізацію, що вийшов у травні, визначає список хвороб, з якими громадян призовного віку не мобілізують. Серед них також є деякі хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
"Телеграф" розповідає, про які захворювання йдеться. Усього їх зазначено у цьому списку п’ять і про них йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
Громадянам, які мають одну з цих хвороб, комісія надаватиме статус "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".
Список шкірних хвороб:
- Дифузний нейродерміт (атопічний дерматит)
- з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
- пухирчатка звичайна,
- герпетиформний дерматит,
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами кишківника точно не мобілізують громадян призовного віку в Україні. Що примітно, геморой від мобілізації точно не врятує.