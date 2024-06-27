Дурість не врятує від повістки: офіційно затверджено, з яким рівнем IQ українців не мобілізують

Результати тестування в мережі не підійдуть

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація усіх військовозобов'язаних чоловіків, проте є ряд хвороб з якими особа визнається не придатною. Серед них є розумова відсталість, яка корелюється за рівнем IQ.

"Телеграф" розповість, з яким IQ не можуть мобілізувати і чому.

До списку хвороб, з якими людина визначається не придатною входить розумова відсталість різних видів. Проте не всі рівні тяжкості вважаються підставою для отримання "білого білета".

Види розумової відсталості за IQ:

легка розумова відсталість – IQ = 50 — 69;

помірна розумова відсталість — IQ = 35 — 49;

важка розумова відсталість — IQ = 20 — 34;

глибока розумова відсталість — IQ = 0 — 19.

Згідно з відповідним Наказом Міністерства оборони України не придатними визнаються особи з важкою та глибокою розумовою відсталістю. Тобто людей з IQ від 34 до 0 не можуть мобілізувати.

Проте і більш легкі рівні відсталості не дозволять людині брати участь безпосередньо у бойових завданнях. Адже наразі придатні особи діляться на 4 категорії, що дозволяє розширити коло мобілізованих осіб, які будуть служити не тільки на "нулі".

Також на рівень IQ може впливати деменція, яка є підставою для визнання особи не придатною. Проте усе вищевказане має бути підтверджено документально за допомогою військово-лікарської комісії (ВЛК) та надання людині відповідного до її стану здоров'я статусу. Тобто пройти онлайн-тестування в мережі на визначення рівня IQ не достатньо.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі Президента України розповіли, чи планують в Україні знизити мобілізаційний вік до 21 року.