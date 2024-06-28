Геморой не врятує від мобілізації: з якими хворобами кишківника точно не заберуть до армії

З такими патологіями виключають з військового обліку

Мобілізація в Україні продовжуються, але військовозобов’язані з певними хворобами мають право на відстрочку чи виключення з військового обліку. Точно не призивають громадян з важкими захворюваннями кишківника.

Варто зазначити, що геморой не врятує від мобілізації. Повний перелік патологій, з якими точно не заберуть до армії, прописаний у Наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" №262.

З якими хворобами кишківника не мобілізують

У Міністерстві оборони змінили перелік хвороб, з якими більше не призивають до армії у воєнний час. Тепер цей список значно коротший.

Згідно з законодавством, не мобілізують громадян з наступними хворобами кишківника за умови значних порушень функцій:

кишкова непрохідність;

виразкова хвороба дванадцятипалої кишки;

паралітичний ілеус;

синдром подразненого кишківника;

дивертикулярна хвороба;

мегаколон;

інвагінація;

спайкова хвороба;

інші патології прямої кишки та заднього проходу.

Якщо у громадянина ці хвороби у тяжкій стадії, то його виключають з військового обліку. Такого чоловіка точно не призвуть до Сил оборони. Проте якщо порушення незначні або помірні, то з цими хворобами можна отримати висновок ВЛК про придатність до несення служби в армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з яким рівнем IQ не мобілізують. Деяких чоловіків з розумовою відсталістю можуть призвати до Сил оборони.