Геморой не врятує від мобілізації: з якими хворобами кишківника точно не заберуть до армії
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З такими патологіями виключають з військового обліку
Мобілізація в Україні продовжуються, але військовозобов’язані з певними хворобами мають право на відстрочку чи виключення з військового обліку. Точно не призивають громадян з важкими захворюваннями кишківника.
Варто зазначити, що геморой не врятує від мобілізації. Повний перелік патологій, з якими точно не заберуть до армії, прописаний у Наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" №262.
З якими хворобами кишківника не мобілізують
У Міністерстві оборони змінили перелік хвороб, з якими більше не призивають до армії у воєнний час. Тепер цей список значно коротший.
Згідно з законодавством, не мобілізують громадян з наступними хворобами кишківника за умови значних порушень функцій:
- кишкова непрохідність;
- виразкова хвороба дванадцятипалої кишки;
- паралітичний ілеус;
- синдром подразненого кишківника;
- дивертикулярна хвороба;
- мегаколон;
- інвагінація;
- спайкова хвороба;
- інші патології прямої кишки та заднього проходу.
Якщо у громадянина ці хвороби у тяжкій стадії, то його виключають з військового обліку. Такого чоловіка точно не призвуть до Сил оборони. Проте якщо порушення незначні або помірні, то з цими хворобами можна отримати висновок ВЛК про придатність до несення служби в армії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, з яким рівнем IQ не мобілізують. Деяких чоловіків з розумовою відсталістю можуть призвати до Сил оборони.