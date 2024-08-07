С этими болезнями кожи точно не мобилизуют: озвучен полный список
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Речь идет о пяти болезнях
Вышедший в мае новый закон о мобилизации определяет список болезней, с которыми граждан призывного возраста не мобилизуют. В их числе также есть некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки.
"Телеграф" рассказывает, о каких заболеваниях идет речь. Всего их отмечено в этом списке пять и о них идет речь в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Гражданам, у которых есть одна из этих болезней, комиссия будет предоставлять статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета".
Список кожных болезней:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,
- пузырчатка обычная,
- герпетиформный дерматит,
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кишечника точно не мобилизуют граждан призывного возраста в Украине. Что примечательно, геморрой от мобилизации точно не спасет.