С этими болезнями кожи точно не мобилизуют: озвучен полный список

Речь идет о пяти болезнях

Вышедший в мае новый закон о мобилизации определяет список болезней, с которыми граждан призывного возраста не мобилизуют. В их числе также есть некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки.

"Телеграф" рассказывает, о каких заболеваниях идет речь. Всего их отмечено в этом списке пять и о них идет речь в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Гражданам, у которых есть одна из этих болезней, комиссия будет предоставлять статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета".

Список кожных болезней:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,

пузырчатка обычная,

герпетиформный дерматит,

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кишечника точно не мобилизуют граждан призывного возраста в Украине. Что примечательно, геморрой от мобилизации точно не спасет.