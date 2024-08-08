Адвокат Злочевського: чому про суддю ВАКС Галабалу немає негативних згадок в інтернеті

Суддя ВАКС Маркіян Галабала — один з найбільш медійних. Інтерв’ю для західних ЗМІ про боротьбу з корупцією, коротка, але респектабельна (після 2014 року) біографія правозахисника. Ви нічого не знайдете про його більш глибоке минуле — дивним чином всі історії про співпрацю з регіоналами, навіть після Майдану, або зникли, або з’являються на 10-х сторінках пошуковиків.

Маркіян Галабала — чи не найвідоміший суддя антикорупційного суду, який у 2017-2018 роках захищав Міхеїла Саакашвілі. Його називають "адвокатом Майдану", хоча він як юрист роками обслуговував регіонала Злочевського і його фірму Burisma та інших одіозних регіоналів.

Його офіційно вже колишня дружина, відразу після офіційного розлучення стала власницею готелю в Перу вартістю 1 млн доларів, за її ж твердженням. І це при тому, що до того, сімейство декларувало скромні статки: дві квартири у Львові, скромний Opel 2017 року та 7 тисяч євро, 20 тисяч доларів і 120 тисяч гривень.

Хто ж такий Маркіян Галабала?

Відповідь можуть дати судові реєстри, за якими можна прослідкувати компанії, на які працював і які захищав нинішній суддя ВАКС, а також постать його тестя — Юрія Ситника, батька власниці фешенебельного готелю в Амазонії Ольги Галабали (Ситник).

Судячи з усього, саме Юрій Ситник дав старт стрімкій кар’єрі Маркіяна Галабали як юриста і адвоката після його одруження з Ольгою Ситник. Саме в ЗАТ "Технопарк ЛЗТА", де Юрій Ситник був директором, Маркіян Галабало і починає кар’єру юриста, а пізніше став заступником директора департаменту розвитку з правових питань ЗАТ "Технопарк ЛЗТА". До речі, одна з небагатьох публікацій щодо Ситника Юрія і ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" була видалена десь між лютим і квітнем 2019 року, коли відбувається фінальний відбір суддів ВАКС. Тоді, звичайно, Юрій Ситник ще не був внесений до бази "Миротворця", але з якихось причин лінк тепер недоступний.

Паралельно з цим, відбувається творення нової біографії Галабали. Біографії, в якій немає цілої низки регіоналів, які користувалися його послугами. Мова йде перш за все про фірми регіонала, ексміністра Януковича Злочевського (нагадаємо, що на той момент справа Burisma і Злочевського вже були однією з ключових справ всієї антикорупційної слідчої і судової системи України). У 2008 році Галабала отримує свідоцтво адвоката, а вже з наступного року він неодноразово представляє в суді підприємства, пов’язані з групою Burisma ексміністра Януковича Злочевського. Так, виходячи з даних реєстрів, у 2009 році Галабала представляв у суді ТОВ "Астроінвест-Україна" (ФПГ Burisma). У 2011 році Галабала представляв у суді ТОВ "Кадоган Україна" (ФПГ Burisma). У тому ж 2011 Галабала — представник у суді "Юсенко Україна", пов'язаного з ТОВ "Кадоган Україна" (та ж ФПГ Burisma).

Але не Злочевським єдиним опікувався як адвокат Галабала. Складається враження, що спеціалізацією "адвоката Майдану", яким себе публічно позиціонує тепер Галабала, був якраз захист найбільш одіозних "регіоналів". При цьому це продовжувалось і після Революції Гідності. Так, під час заслуховування справи проти матері ексдепутата Оніщенка (Кадирова) Маркіян Галабала був змушений взяти самовідвід від розгляду справи через те, що у 2016 його адвокатське бюро мало договір про надання правової допомоги народному депутату-регіоналу Олександру Онищенку (Кадирову). А мати Оніщенка, Кадирова, в цій справі обвинувачувалась у співучасті з ним у скоєнні злочинів. Також Галабалі довелося взяти самовідвід від справи Сергія Свіченка (керівника "Надра Геоцентр"), який пізніше втік до Росії. Свіченка підозрювали в участі у злочинній організації того ж регіонала Олександра Онищенка.

Так що "медійному судді" Галабалі є що приховувати. Але, як відомо, все залишає свій цифровий слід. І все рано чи пізно стає відомим.