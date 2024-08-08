Адвокат Злочевского: почему о судье ВАКС Галабале нет негативных упоминаний в интернете

Судья ВАКС Маркиян Галабала – один из самых медийных. Интервью для западных СМИ о борьбе с коррупцией, краткая, но респектабельная (после 2014 года) биография правозащитника. Вы ничего не найдете о его более глубоком прошлом — странным образом все истории о сотрудничестве с регионалами, даже после Майдана, либо исчезли, либо появляются на 10 страницах поисковиков.

Маркиян Галабала — самый известный судья антикоррупционного суда, который в 2017-2018 годах защищал Михеила Саакашвили. Его называют "адвокатом Майдана", хотя он как юрист годами обслуживал регионала Злочевского и его фирму Burisma и других одиозных регионалов.

Его официально уже бывшая супруга, сразу после официального развода стала владелицей гостиницы в Перу стоимостью 1 млн долларов, по ее же утверждению. И это при том, что до того, семейство декларировало скромное состояние: две квартиры во Львове, скромный Opel 2017 года и 7 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 120 тысяч гривен.

Кто же такой Маркиян Галабала?

Ответ могут дать судебные реестры, по которым можно проследить компании, на которые работал и защищал нынешний судья ВАКС, а также фигура его тестя — Юрия Сытника, отца владелицы фешенебельной гостиницы в Амазонии Ольги Галабалы (Сытник).

Судя по всему, именно Юрий Сытник дал старт стремительной карьере Маркияна Галабалы как юриста и адвоката после его женитьбы на Ольге Сытник. Именно в ЗАО "Технопарк ЛЗТА", где Юрий Сытник являлся директором, Маркиян Галабала и начинает карьеру юриста, а позже стал заместителем директора департамента развития по правовым вопросам ЗАО "Технопарк ЛЗТА". Кстати, одна из немногих публикаций по Сытнику Юрию и ЗАО "Технопарк ЛЗТА" была удалена где-то между февралем и апрелем 2019 года, когда происходит финальный отбор судей ВАКС. Тогда, конечно, Юрий Сытник еще не был внесен в базу "Миротворца ", но по каким-то причинам ссылка теперь недоступна.

Параллельно с этим происходит творение новой биографии Галабалы. Биографии, в которой нет целого ряда пользовавшихся его услугами регионалов. Речь идет прежде всего о фирмах регионала, экс-министре Януковиче Злочевском (напомним, что на тот момент дело Burisma и Злочевского уже были одним из ключевых дел всей антикоррупционной следственной и судебной системы Украины). В 2008 году Галабала получает свидетельство адвоката, а со следующего года он неоднократно представляет в суде предприятия, связанные с группой Burisma экс-министра Януковича Злочевского. Так исходя из данных реестров, в 2009 году Галабала представлял в суде ООО "Астроинвест-Украина" (ФПГ Burisma). В 2011 году Галабала представлял в суде ООО Кадоган Украина (ФПГ Burisma). В том же 2011 году Галабала — представитель в суде "Юсенко Украина", связанного с ООО "Кадоган Украина" (та же ФПГ Burisma).

Но не Злочевский единственный занимался как адвокат Галабала. Создается впечатление, что специализацией "адвоката Майдана", которым себя публично позиционирует теперь Галабала, была как раз защита наиболее одиозных "регионалов". При этом это продолжалось и после Революции Достоинства. Так, во время заслушивания дела против матери экс-депутата Онищенко (Кадырова) Маркиян Галабала был вынужден взять самоотвод от рассмотрения дела из-за того, что в 2016 году его адвокатское бюро имело договор о предоставлении правовой помощи народному депутату-регионалу Александру Онищенко (Кадырову). А мать Онищенко, Кадырова, по этому делу обвинялась в соучастии с ним в совершении преступлений. Также Галабале пришлось взять самоотвод от дела Сергея Свиченко (руководителя "Надра Геоцентр"), позже бежавшего в Россию. Свеченко подозревали в участии в преступной организации того же регионала Александра Онищенко.

Так что "медийному судье" Галабале есть что скрывать. Но, как известно, все оставляет свой цифровой след. И все рано или поздно становится явным.