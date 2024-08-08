Зруйновано корпуси, вибито вікна, а ікони залишилися цілими: як зараз виглядає "Охматдит" (фоторепортаж)

Багато пацієнтів, незважаючи на атаку, повертаються саме до "Охматдиту"

З дня ракетної атаки російських окупантів по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві пройшов місяць. Лікувальна установа під час обстрілу зазнала деяких руйнувань, над усуненням яких працювали весь цей час.

Журналісти "Телеграфа" напередодні відвідали лікарню та показали на фотографіях, як вона зараз виглядає. Їм показали головну реанімаційну залу, а також інші частини лікарні.

Як розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії Наталія Петрівна, 8 числа, у день прильоту по лікарні, інженери провели тестування обладнання і вже у п’ятницю, 12 липня. А після технічної експертизи приміщень, що підтвердила їхню безпеку, медики та пацієнти змогли туди повернутися.

На фото: завідувач відділення інтенсивної терапії Наталія Петрівна

У деяких кабінетах повилітали вікна. Тимчасове рішення також знайшлося – їх заклали панелями з ДСП, покритими плівкою. Це дозволяє дотримуватись інфекційного контролю. Це важливо задля відділення інтенсивної терапії. Але є й величезний мінус – неможливо відчинити вікна на провітрювання.

Завідувач відділення розповіла, що під час атаки постраждала половина лікарні. Повністю зруйновано корпус, де було відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних та гострих інтоксикацій. Там проходило лікування дітей із нирковою недостатністю. Також повністю зруйновано корпус, де було відділення трансплантації кісткового мозку.

У деяких кабінетах стоять ікони. Як розповів генеральний директор лікарні Володимир Жовнір, вони впали на підлогу під час вибухів, але жодне скло не розбилося.

Жовнір підкреслив, що є п’ятеро тяжко поранених співробітників. У когось відірвано частину тіла. На жаль, один лікар загинув у відділку, де були діти. Ще двоє у тяжкому стані – завідувач відділення та головна медсестра. Вони робили все задля безпеки дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хірург Олег Голубченко, який у момент удару росіян по "Охматдиту" робив складну операцію п’ятимісячній дитині, розповів про стан малюка.