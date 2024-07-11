Думав тільки про дитину: хірург "Охматдиту", який оперував під час обстрілу, розповів про момент удару та свої поранення

Медики почули якісь вибухи, але продовжували працювати

Хірург Олег Голубченко, який у мить, коли російська ракета влучила в "Охматдит", робив складну операцію п’ятимісячній дитині, розповів про момент удару. Лікар отримав поранення.

Як це було, він поділився із "Телеграфом": "Не було часу на роздуми": хірург "Охматдиту" про операцію під час обстрілу і про те, що його вразило

За словами хірурга, це був звичайний робочий день. Зранку — "п'ятихвилинка", потім лікарі розійшлися по відділеннях. Він взяв дитину в операційну, малюку почали проводити наркоз.

"Операція йшла за планом. Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила: якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо, але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині. За нашими оцінками, залишалося ще близько години роботи", — розповів Голубченко.

Він додав, що медики почули якісь вибухи, але продовжували працювати. Всі казали, що це працює наша ППО.

"Раптом почувся свист і наступне, що я пам'ятаю — я вже на підлозі. Мене відкинуло метрів на два-три. Коли я прийшов до тями, покликав колег. "Ярославе, ти живий? Все нормально?" Виявилося, що всі — і асистент, і медсестра — теж опинилися на підлозі", — розповів жахливі подробиці лікар.

Спочатку він перевірив, чи всі у порядку. Анестезіолог Ярослав Іванов одразу перевів дитину на ручне дихання, бо апарат був пошкоджений. Малюка швидко оглянули, здавалося, що все нормально. Медики вирішили спускатися на другий поверх у реанімацію.

"Ми ще не знали, що саме сталося надворі, куди влучила ракета… Спустилися сходами. Всюди були уламки цегли, скло, повний хаос. У реанімації вже були поранені працівники. Ми надали першу допомогу і перевезли всіх у приймальне відділення. Там дитину оглянули, екстубували (видалили трахеальну трубку, — Ред.), вона вже могла дихати самостійно. Рана була тампонована. Незабаром приїхали колеги з іншої лікарні і забрали хлопчика, щоб завершити операцію там. Пізніше я дізнався, що все пройшло успішно", — описав ситуацію Голубченко.

Сам хірург також отримав поранення — спини, ноги, руки, стегна. Однак у той момент він думав лише про порятунок дитини.

"У мене були поранення спини, ноги, руки, стегна. Чи була контузія — важко сказати. В той момент я думав тільки про те, як врятувати дитину. Лише потім, коли адреналін трохи спав, я усвідомив, що сам пошкоджений. Наш хірург витягнув з мене осколки скла, обробив рани, наклав шви", — розповів хірург.

Як повідомляв "Телеграф", 10 липня після російського обстрілу київської дитячої лікарні "Охматдит" помер маленький хлопчик. На момент ракетного удару він перебував у критичному стані.

Російська ракетна атака на Київ забрала життя 33 людей, а ще понад 120 отримали травми різного ступеня важкості. Серед загиблих 5 дітей. В "Охматдиті" загинуло двоє дорослих, серед яких молода дитяча лікарка.