Щемливі кадри та безмежна подяка лікарям: Зеленський з дружиною відвідали "Охматдит" (фото, відео)

Лікарня відновлює свою роботу

У суботу, 27 липня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". В День медика вони поспілкувалися з дітьми, які проходять там лікування.

Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram. Він наголосив, що "Охматдит" після російського удару відновлює нормальну роботу та свою силу.

"Я дякую всім, хто допомагає лікарні, хто був на місці після влучання російської ракети та розбирав завали, підтримував діток. Дякую всім у світі, хто шукав рішення, щоб підтримати українців", — написав президент.

Водночас пані Зеленська додала, що вони разом з головою держави віддали шану загиблій лікарці Світлані Лук’янчик та її пораненим колегам. А також план відновлення зруйнованого через російську атаку токсикологічного та чотирьох постраждалих корпусів "Охматдиту" вже є і втілюється.

До того ж Олена Зеленська розповіла історію чотирирічного Дмитрика із села Миролюбівка на Житомирщині. У день обстрілу 8 липня він саме проходив черговий курс хіміотерапії в онковідділенні.

"Хлопчик і його мама були серед тих дітей і батьків, фото яких облетіли світ і які того страшного дня мусили рятуватися не лише від хвороби, а й від нападника, що свідомо нищить дитячі лікарні", — додала перша леді.

Раніше "Телеграф" писав, що хірург "Охматдиту" розповів про операцію під час обстрілу лікарні і про те, що його вразило.