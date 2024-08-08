Разрушены корпуса, выбиты окна, а иконы остались целыми: как сейчас выглядит "Охматдет" (фоторепортаж)

Многие пациенты, несмотря на атаку, возвращаются именно в "Охматдет"

Со дня ракетной атаки российских оккупантов по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве прошел месяц. Лечебное учреждение во время обстрела получило некоторое повреждение, над устранением которых работали все это время.

Журналисты "Телеграфа" накануне посетили больницу и показали на фотографиях, как она сейчас выглядит. Им показали главный реанимационный зал, а также другие части больницы.

Как рассказала заведующая отделением интенсивной терапии Наталья Петровна, 8 числа, в день прилета по больнице, инженеры провели тестирование оборудования и уже в пятницу, 12 июля. А после технической экспертизы помещений, подтвердившей их безопасность, медики и пациенты смогли туда вернуться.

На фото: заведующая отделением интенсивной терапии Наталья Петровна

В некоторых кабинетах повылетали окна. Временное решение также нашлось — их заделали панелями из ДСП, покрытыми пленкой. Это позволяет соблюдать инфекционный контроль. Это важно для отделения интенсивной терапии. Но есть и огромный минус — невозможно открыть окна на проветривание.

Заведующая отделением рассказала, что во время атаки пострадала половина больницы. Полностью разрушен корпус, где было отделение интенсивной и эфферентной терапии хронических и острых интоксикаций. Там проходили лечение дети с почечной недостаточностью. Также полностью разрушен корпус, где находилось отделение трансплантации костного мозга.

В некоторых кабинетах стоят иконы. Как рассказал генеральный директор больницы Владимир Жовнир, они упали на пол при взрывах, но ни одно стекло не разбилось.

Жовнир подчеркнул, что есть пятеро тяжелораненых сотрудников. У кого-то оторвана часть тела. К сожалению, один врач погиб в отделении, где были дети. Еще двое в тяжелом состоянии – заведующая отделением и главная медсестра. Они делали все для безопасности детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что хирург Олег Голубченко, который в момент удара россиян по "Охматдет" делал сложную операцию пятимесячному ребенку, рассказал о состоянии малыша.