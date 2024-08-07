Втекли за кордон? Де зараз перебувають сини Порошенка та чи захищають Україну

Сини відомого політика не перебувають в Україні

П'ятий президент України Петро Порошенко має четверо дітей, серед яких — 2 сини та 2 доньки. З початком повномасштабного вторгнення виникло питання, чи стали сини голови партії "Європейська солідарність" на захист батьківщини.

"Телеграф" розкаже, де зараз живуть сини відомого політика та чим вони займаються.

Олексій Порошенко

Старший син Петра Порошенка навчався за спеціальністю "міжнародний бізнес" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Також він навчався в інших престижних закладах — Лондонській школі економіки та політичних наук і міжнародній бізнес-школі INSEAD.

Чоловік протягом року був депутатом Вінницької обласної ради. Також працював у Генеральному Консульстві України у Шанхаї. Згодом став радником у Міністерстві економіки України. Працював і в корпорації "Рошен", яка належить його батьку.

У 2014 році під іншим прізвищем пішов добровольцем у зону АТО. Там він проходив військову службу як командир мінометного розрахунку. Батальйон базувався під Краматорськом. Тож коли почалась велика війна Росії проти України, постало питання, де ж зараз перебуває син Порошенка, який вже має воєнний досвід.

Олексій Порошенко у військовій формі, Фото: Фейсбук Юлії Порошенко

З'ясувалось, що Олексій ще до повномасштабного вторгнення виїхав у Лондон і звідти не повертався. Відомо, що він разом із дружиною Юлією керує компанією Agrohub і Radar Tech. Також старшому сину Порошенка належить "Укрпромінвест-Агро", яка є однією з найбільших компаній в Україні з виробництва сільськогосподарської продукції.

Олексій Порошенко з дружиною Юлією, Фото: Фейсбук Юлії Порошенко

Військовий Олексій з позивним "Сталкер" звертався до бізнесмена з побажаннями повернутися в Україну та стати на захист батьківщини. Адже йому 39 років, і він має призовний вік, до того ж вже певний час служив на Донбасі. Відповіді військовий не отримав.

Михайло Порошенко

23-річний син Порошенка навчався у Кловському ліцеї в Києві та елітному британському коледжі Concord College. Згодом він остаточно перебрався до Великої Британії.

Михайло Порошенко оскандалився у 2020 році, коли в мережі з'явилось відео, де він співає з російським репером трек "Русские в Лондоне". Такий вчинок розлютив українців, адже тоді вже шостий рік тривала збройна агресія Росії на Донбасі.

Михайло Порошенко співає "Русские в Лондоне"

Зараз Михайло навчається на фінансового аналітика в магістратурі Лондонської школи бізнесу. Цікаво, що 1 програма в цьому закладі коштує 9950 фунтів, тобто, понад пів мільйона гривень. Також він стажувався у компанії GP Bullhound, пов'язану з інвестиційним банкінгом.

Михайло Порошенко, Фото з мережі

Військовий Олексій, більш відомий, як "Сталкер" звертався також і до молодшого сина Порошенка. Він пропонував йому вступити бодай у територіальну оборону та збивати "шахеди". Однак з початку великої війни Олексій в Україну не повертався.

"Я в 20 років вже воював під Іловайськом. Молодшому сину Петра Олексійовича – 23. Чому він не йде добровольцем? Він може піти навіть не у фронтовий підрозділ, він може піти у ДФТГ (добровільне формування територіальної громади), у якому він буде виїжджати із мобільними групами, збивати "Шахеди", робити достойну справу, захищати українське небо і менше ризикувати своїм життям, ніж ті, хто знаходяться на передовій. Він може це робити. Чому він цього не робить?", — запитав захисник.

Цікаво, що волонтер Сергій Притула розповідав, що зустрів Михайла Порошенка під час своєї поїздки у Велику Британію. Притула побачив хлопця в ангарі, коли той перевіряв двигун бронетехніки перед відправленням в Україну.

Сергій Притула зустрівся з Михайлом Порошенком, Скриншот з відео

Раніше "Телеграф" писав, де похований син Януковича, який загинув на Байкалі. Він загинув ще у 2015 році.