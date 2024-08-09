"Облизати макогона": лише одиниці розшифрують цю рідкісну українську фразочку

А ви знали, що таке макогон і навіщо його облизувати?

З кожним новим днем агресії проти України стає все більше охочих відгородитися від "братської" російської мови і дізнатися більше про власну культуру, тож все більше людей вибирають говорити українською мовою і популяризувати її, — і не дарма, адже ця мова дуже давня, багатогранна і красива.

Але багато її нюансів маловідомі, зокрема, багато хто не зможе правильно відповісти, що означає такий фразеологізм як "облизати макогона". Про це "Телеграф" розповість нижче.

Почнемо з того, що пояснимо, що таке "макогон" — це дерев’яне кухонне приладдя, товкушка, якою можна перетерти мак, сіль, пшоно та інші продукти.

"Облизати макогін", "облизати макогона", "поживитися, як пес макогоном" — такі вирази є фразеологізмами, які означають "зазнати поразки", "мовчки терпіти щось неприємне або принизливе".

Ось кілька прикладів, як це звучить у реченні українською мовою:

Облизавши макогона, як кажуть, він повернувся ні з чим додому.

Тебе дурять! З тебе глузують! А ти? Облизав макогона!

Скидай ярмо, повертай голоблі, щоб не облизати макогона.

Також цікаво, що "облизати макогона" може використовуватися як синонім до "гарбуза вхопити" , оскільки в давні часи дівчина на знак відмови при сватанні могла винести як гарбуз, так і макогон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як українською мовою можна красиво назвати "дедлайн".