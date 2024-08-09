"Облизати макогона": лишь единицы расшифруют эту редкую украинскую фразочку

А вы знали, что такое макогон и зачем его облизывать?

С каждым новым днем агрессии против Украины становится все больше желающих отгородиться от "братского" русского языка и узнать больше о собственных истоках, и все больше людей выбирают говорить на украинском языке и популяризировать, — и не зря, ведь этот язык очень древний, многогранный и красивый.

Но многие его нюансы малоизвестны, в частности, многие не смогут правильно ответить, что значит такой фразеологизм как "облизати макогона". Об этом "Телеграф" расскажет ниже.

Начнем с того, что поясним, что такое "макогон", — это деревянная кухонная принадлежность, толкушка, которой можно перетереть мак, соль, пшено и другие продукты.

"Облизати макогін", "облизати макогона", "поживитися, як пес макогоном", — такие выражения являются фразеологизмами, которые значат "потерпеть поражение", "молча терпеть что-то неприятное или унизительное".

Вот несколько примеров, как это звучит в предложении на украинском языке:

Облизавши макогона, як кажуть, він повернувся ні з чим додому.

Тебе дурять! З тебе глузують! А ти? Облизав макогона!

Скидай ярмо, повертай голоблі, щоб не облизати макогона.

Также интересно, что "облизати макогона" может использоваться в качестве синонима к "гарбуза вхопити" , поскольку в древние времена девушка в знак отказа при сватанье могла вынести как тыкву, так и макогон.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как на украинском языке можно красиво назвать "дедлайн".