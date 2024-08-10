В Україні видають нові повістки військовозобов’язаним: що в них змінилося

Здебільшого зміни торкнулися формулювань

В Україні після ухвалення нового закону про мобілізацію почали видавати нові повістки до ТЦК. Крім того, з’явилися нові вимоги щодо її вручення.

Про це пишуть "Новини Live". Зазначається, що нові зміни ухвалено на підставі постанови уряду України №560 від 16 травня 2024 року.

Таким чином, у порядку денному зразка повинні бути зазначені:

вид повістки;

П.І.Б. військовозобов’язаного;

дата народження;

адресу його проживання;

дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися військовозобов’язаному;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу;

друк;

П.І.Б. начальника ТЦК та СП, який виписав документ;

друк;

номер реєстрації;

роз’яснення про наслідки неявки;

роз’яснення про необхідність повідомити про причини неявки на порядку денному.

Головними відмінностями від порядку денного зразка є винятки з тексту деяких формулювань. Наприклад, звідти прибрали вимогу необхідності видати розпорядження начальника про виклик до ТЦК, натомість повістку просто реєструють у Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами шкіри чоловіків призовного віку в Україні точно не мобілізують.