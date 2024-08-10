В Украине выдают новые повестки военнообязанным: что в них изменилось

В основном изменения коснулись формулировок

В Украине после принятия нового закона о мобилизации начали выдавать новые повестки в ТЦК. Кроме того, появились новые требования к ее вручению.

Об этом пишут "Новини Live". Отмечается, что новые изменения приняты на основании постановления правительства Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Таким образом в повестке нового образца должны быть указаны:

вид повестки;

Ф.И.О. военнообязанного;

дата рождения;

адрес его проживания;

дата, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному;

уточнения относительно необходимых документов;

название органа;

печать;

Ф.И.О. начальника ТЦК и СП, который выписал документ;

печать;

номер регистрации;

разъяснение о последствиях неявки;

разъяснение о необходимости сообщить о причинах неявки по повестке.

Главными отличиями от повестки старого образца являются исключения из текста некоторых формулировок. Например, оттуда убрали требование необходимости выдать распоряжение начальника о вызове в ТЦК, вместо этого повестку просто регистрируют в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи мужчин призывного возраста в Украине точно не мобилизуют.