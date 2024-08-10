В Украине выдают новые повестки военнообязанным: что в них изменилось
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В основном изменения коснулись формулировок
В Украине после принятия нового закона о мобилизации начали выдавать новые повестки в ТЦК. Кроме того, появились новые требования к ее вручению.
Об этом пишут "Новини Live". Отмечается, что новые изменения приняты на основании постановления правительства Украины №560 от 16 мая 2024 года.
Таким образом в повестке нового образца должны быть указаны:
- вид повестки;
- Ф.И.О. военнообязанного;
- дата рождения;
- адрес его проживания;
- дата, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному;
- уточнения относительно необходимых документов;
- название органа;
- печать;
- Ф.И.О. начальника ТЦК и СП, который выписал документ;
- печать;
- номер регистрации;
- разъяснение о последствиях неявки;
- разъяснение о необходимости сообщить о причинах неявки по повестке.
Главными отличиями от повестки старого образца являются исключения из текста некоторых формулировок. Например, оттуда убрали требование необходимости выдать распоряжение начальника о вызове в ТЦК, вместо этого повестку просто регистрируют в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи мужчин призывного возраста в Украине точно не мобилизуют.