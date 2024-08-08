Не просто віддати папірець: українцям пояснили порядок вручення повісток

За законом під час вручення повістки представники ТЦК або поліцейські мають здійснювати фото- та відеофіксацію

Новий закон про мобілізацію, що вийшов у травні поточного року, визначає порядок вручення повістки військовозобов’язаним громадянам. Сторона, яка отримує повістку і сторона, яка її вручає, має свої права в цьому випадку.

Про це розповів юрист із військового права Володимир Романчук, пише NV. За його словами, повістку вручають особисто під підпис. При цьому корінець із викликом отримувач залишає собі, а відривна частина з підписом, де він підписується про отримання виклику, залишається у ТЦК. Це є підтвердженням, що повідомлення було вручено отримувачу.

Романчук також додав, що згідно із законом під час вручення повістки представники ТЦК або поліцейські мають здійснювати фото- та відеофіксацію. Таким чином, фіксується ознайомлення з документом або відмова від його підписання.

Представники ТЦК при врученні повістки на вимогу громадянина, якому вони її передають, зобов’язані назвати свої ПІБ, посаду та показати службове посвідчення.

Також громадяни мають право вимагати в особи, яка вручає повістку, показати наказ керівника ТЦК про вручення повістки із прізвищами цих осіб. Це буде підтвердженням того, що вони уповноважені до вручення.

Зазначається, що для вручення повістки військовозобов’язаному мають назвати ім’я та посаду, показати документи та пояснити причину звернення до особи. Далі після перевірки ВОД старший групи оповіщення або вручає повістку під розпис, або складає акт відмови від неї, який мають підписати щонайменше два члени групи оповіщення.

Акт відмови від повістки оголошується громадянину, а далі вже подається голові ТЦК для того, щоб притягнути учасника інциденту до адміністративної відповідальності, тобто виписування штрафу на суму від 3 400 до 25 500 грн.

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