Співробітник ТЦК діє незаконно? Декілька способів оскаржити його вчинки

На скарги завжди є відповідна реакція

Неправомірні дії чи перевищення своїх обов’язків посадовцем ТЦК та СП чи Нацполіції можуть бути оскаржені. Це можна зробити кількома способами.

Про це заявив на брифінгу нардеп та член комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Оскаржувати дії співробітників ТЦК та СП та Нацполіції можна шляхом звернення до суду або до вищого керівництва.

"Можна написати нам сигнал на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів. Ми всі такі питання, коли отримуємо сигнали, порушуємо на рівні керівництва. Проводяться службові розслідування, і вони отримують належне реагування", — заявив Веніславський.

Додаємо, що до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки можна звернутись за номером 044 255 3195 або ж надіслати листа на електронну адресу [email protected].

До речі, оскаржити можна не лише неправомірні дії посадових осіб, а й навіть штраф. Це можна зробити, звернувшись до суду, щоб відповідну ухвалу про адміністративне правопорушення було скасовано.

Нагадаємо, що до 16 липня всі військовозобов’язані в Україні мали оновити свої військово-облікові дані. Тим, хто цього не зробив і проігнорував повістку, загрожують чималі штрафи розміром від 17 000 до 25 500 гривень і перші покарані вже можуть бути у серпні.