Мобілізація в Україні: коли "полетять" перші штрафи за не оновлення облікових даних

На деяких вже накладаються штрафи

Під час загальної мобілізації військовозобов'язані в Україні мали б оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. Якщо цього не зробити, то штрафу тоді не оминути.

Перші штрафи почнуть надходити пілся того, як ТЦК та СП перевірять дані в реєстрі "Оберіг". Про це каже народний депутат Олександр Федієнко, передає Еспресо.

Він зауважує, що штрафи надходитимуть лише тим, хто не актуалізував інформацію.

"Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня. Зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобов'язаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу "Оберіг"", — підкреслив Федієнко.

У законі чітко прописано, що впродовж 2 місяців після набуття його чинності потрібно було звернутись до ТЦК. За його словами, наразі штрафи почали отримувати ті, хто приходить до центру комплектування.

"Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка Резерв+ прирівнюється до паперового, і на нього можна посилатись, як на оригінал", — резюмував народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військовозобов'язаному подивитись, чи виписали йому штраф, якщо той не прийшов до ТЦК після повістки або не оновив вчасно дані.