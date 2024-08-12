"Не матимемо втраченого покоління": Зеленський обнадіяв заявою щодо закінчення війни

Молодь старається зміцнити і поширити українські наративи

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що попри суворі випробування, які принесла війна, Україна не дозволить собі втратити ціле покоління. Ми завершимо цю війну на власних умовах, відновивши територіальну цілісність та забезпечивши надійний мир і безпеку для всіх громадян.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму. Привітав молодь зі святом.

"Мені здається найголовніше — Україна, попри жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям. Повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді. Наші прекрасні, чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними передусім Україні", — заявив президент.

Володимир Зеленський також розповів про державні програми, "які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді".

Державні програми для молоді

"Перше — в чинній державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% – уже восени має запрацювати. Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів та правоохоронців і 7% річних – для інших категорій", — мовив президент.

Крім того, уже з вересня в Україні запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років. Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. Почнуть з грантів у 150 тисяч гривень на перші проєкти. Всі деталі будуть згодом представлені урядом, заявив Зеленський та наголосив на тому, що з часом бюджет проєкту буде збільшуватися аби якомога більше молодих людей отримали гранти на початок власної справи.

Були присутні військові, волонтери, громадські активісти, спортсмени, митці

"І третє – освіта, освітні гранти. Теж із вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Поступово уряд буде збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді" — сказав Зеленський.

Президент нагородив молодих українців та українок

Також президент подякував молоді за захист України на передовій та в інформаційному просторі. За словами президента, дуже часто молодь старається зміцнити і поширити українські наративи.

"Я дякую кожному і кожній, хто не залишає шансів російській пропаганді та розповідає іншим у світі, що відбувається саме тут, в Україні. Які страждання принесла нашим людям російська агресія за час війни", — мовив президент.

Окремо Президент відзначив економічні та оборонні ініціативи молодих українців. Він наголосив, що молодь розробляє, виготовляє та постачає дрони й засоби РЕБ, а завдяки економічним проєктам підтримує державний бюджет.

В межах заходу, Зеленський відзначив молодих українців та українок державними нагородами, зокрема орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленському може загрожувати смертельна небезпека. Політичний аналітик Віталій Портников пояснив, що означають чутки про спробу вбити Путіна на параді.