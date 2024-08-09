Зеленському приготуватись? Портников пояснив, що означають чутки про спробу вбити Путіна на параді

Аналітик припустив, як насправді могло бути з замахом на російського диктатора

Заяви Росії про те, що Україна нібито готувала замах на президента Володимира Путіна, можуть мати зворотний ефект. Не виключено, що таким чином Кремль натякає на свої плани щодо замаху українського лідера Володимира Зеленського.

Таку думку на YouTube-каналі Борислава Берези висловив політичний аналітик Віталій Портников. Він не відкидає того, що вбити Путіна хотіли всередині країни і без сприяння України.

"Це питання до легітимності можливого потім замаху на президента України чи інших українських керівників. Тобто вони (росіяни — ред.) хотіли вбити президента Путіна, але ми це зупинили й тепер нас хочуть покарати за цю зухвалість. Тому що президент РФ — "це святе", не буде Путіна, не буде Росії", — сказав аналітик.

Він наголосив, що подібні заяви — це норма для Росії, якщо путінські спецслужби мають намір вбити Зеленського. Тому Портников не виключає, що це не остання подібна заява.

"У них є цілий план інформаційних заходів, а потім буде спроба вбити Зеленського, щоб дестабілізувати ситуацію. Війна на виснаження — це військові дії, внутрішня дестабілізація та політична дискредитація. І цим усім вони займаються", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 6 серпня, що українські спецслужби нібито готували замах на президента РФ Володимира Путіна та голову міноборони Андрія Білоусова 28 липня на параді на честь ВМФ у Пітері. Але як це все мало бути реалізовано, Рябков не розповів, передає NV. Щоб запобігти вбивству російського диктатора, Росія нібито звернулася до США із проханням вплинути на Україну.

"За кілька днів до цього глава міноборони РФ Андрій Білоусов зателефонував главі Пентагону Ллойду Остіну і закликав американського колегу переконати Київ відмовитися від своїх планів", — йдеться в повідомленні.

Борислав Береза назвав ці заяви абсурдними, а Портников додав, що ідею російські політики почерпнули із фільму "17 миттєвостей весни".

"У нас є чудова операція з прикриття Вольфа. Якщо ви дізнаєтеся, що він веде переговори з американцями, то скажемо фюреру, що він просто намагався інтегруватися в групу бунтівників, і потім разом із бунтівниками їх розстріляємо. Тому Білоусов і Рябков інтегрувалися в команду бунтівників українців і хотіли вбити Путіна. А насправді вони хотіли вбити його власноруч на цьому святі, але їм не дозволив Остін", — сказав Портников.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилася інформація про замах на Рустема Умерова. У Міноборони України попросили українців не вірити фейкам росіян.