"У нас не будет потерянного поколения": Зеленский обнадежил заявлением об окончании войны

Молодежь старается укреплять и распространять украинские нарративы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что, несмотря на строгие испытания, которые принесла война, Украина не позволит себе потерять целое поколение. Мы завершим эту войну на своих условиях, восстановив территориальную целостность и обеспечив надежный мир и безопасность для всех граждан.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с участниками Украинского молодежного форума. Поздравил молодежь с праздником.

"Мне кажется самое главное — Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет иметь потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям. Вернем безопасность нашему государству, нашей украинской молодежи. Наши прекрасные, замечательные поколения и уже ваши дети будут всегда иметь в Украине как реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, нужными прежде всего Украине", — заявил президент.

Владимир Зеленский также рассказал о государственных программах, "которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи".

Государственные программы для молодежи

"Первое — в действующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% – уже осенью должна заработать. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей и правоохранителей и 7% годовых – для других категорий", — сказал президент.

Кроме того, уже с сентября в Украине заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет. Это создание или развитие собственного малого бизнеса. Начнут с грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты. Все детали будут впоследствии представлены правительством, заявил Зеленский и отметил, что со временем бюджет проекта будет увеличиваться, чтобы как можно больше молодых людей получили гранты на начало собственного дела.

Присутствовали военные, волонтеры, общественные активисты, спортсмены, художники

"И третье — образование, образовательные гранты. Также с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Постепенно правительство будет увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей, украинской, молодежи" — сказал Зеленский.

Президент наградил молодых украинцев и украинок

Также президент поблагодарил молодежь за защиту Украины на передовой и в информационном пространстве. По словам президента, очень часто молодежь старается укреплять и распространять украинские нарративы.

"Я благодарю каждого и каждого, кто не оставляет шансов российской пропаганде и рассказывает другим в мире, что происходит именно здесь, в Украине. Какие страдания принесла нашим людям российская агрессия за время войны", — сказал президент.

Отдельно Президент отметил экономические и оборонные инициативы молодых украинцев. Он подчеркнул, что молодежь разрабатывает, производит и поставляет дроны и средства РЭБ, а благодаря экономическим проектам поддерживает государственный бюджет.

В рамках мероприятия, Зеленский отметил молодых украинцев и украинок государственными наградами, в частности орденами "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней и княгини Ольги ІІІ степени.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что Зеленскому может угрожать смертельная опасность. Политический аналитик Виталий Портников объяснил, что означают слухи о попытке убить Путина на параде.