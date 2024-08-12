Укр

"У нас не будет потерянного поколения": Зеленский обнадежил заявлением об окончании войны

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
736
"У нас не будет потерянного поколения": Зеленский обнадежил заявлением об окончании войны Новость обновлена 12 августа 2024, 20:28

Молодежь старается укреплять и распространять украинские нарративы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что, несмотря на строгие испытания, которые принесла война, Украина не позволит себе потерять целое поколение. Мы завершим эту войну на своих условиях, восстановив территориальную целостность и обеспечив надежный мир и безопасность для всех граждан.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с участниками Украинского молодежного форума. Поздравил молодежь с праздником.

"Мне кажется самое главное — Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет иметь потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям. Вернем безопасность нашему государству, нашей украинской молодежи. Наши прекрасные, замечательные поколения и уже ваши дети будут всегда иметь в Украине как реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, нужными прежде всего Украине", — заявил президент.

Владимир Зеленский также рассказал о государственных программах, "которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи".

Государственные программы для молодежи

"Первое — в действующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% – уже осенью должна заработать. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей и правоохранителей и 7% годовых – для других категорий", — сказал президент.

Кроме того, уже с сентября в Украине заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет. Это создание или развитие собственного малого бизнеса. Начнут с грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты. Все детали будут впоследствии представлены правительством, заявил Зеленский и отметил, что со временем бюджет проекта будет увеличиваться, чтобы как можно больше молодых людей получили гранты на начало собственного дела.

День молодежи 2024
Присутствовали военные, волонтеры, общественные активисты, спортсмены, художники

"И третье — образование, образовательные гранты. Также с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Постепенно правительство будет увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей, украинской, молодежи" — сказал Зеленский.

День молодежи 2024
Президент наградил молодых украинцев и украинок

Также президент поблагодарил молодежь за защиту Украины на передовой и в информационном пространстве. По словам президента, очень часто молодежь старается укреплять и распространять украинские нарративы.

"Я благодарю каждого и каждого, кто не оставляет шансов российской пропаганде и рассказывает другим в мире, что происходит именно здесь, в Украине. Какие страдания принесла нашим людям российская агрессия за время войны", — сказал президент.

Отдельно Президент отметил экономические и оборонные инициативы молодых украинцев. Он подчеркнул, что молодежь разрабатывает, производит и поставляет дроны и средства РЭБ, а благодаря экономическим проектам поддерживает государственный бюджет.

В рамках мероприятия, Зеленский отметил молодых украинцев и украинок государственными наградами, в частности орденами "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней и княгини Ольги ІІІ степени.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что Зеленскому может угрожать смертельная опасность. Политический аналитик Виталий Портников объяснил, что означают слухи о попытке убить Путина на параде.

Теги:
#Владимир Зеленский #День молодежи #Міжнародний день молоді