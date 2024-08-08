"Українська армія вміє дивувати": Зеленський зробив інтригуючу заяву на тлі боїв у Курській області

Український лідер прямо не висловився про події у Курській області РФ

Президент України Володимир Зеленський похвалив Сили оборон країни та наголосив, що українські військові "вміють дивувати". Ймовірно, він мав на увазі бої в Курській області Росії, але цього не сказав.

Про це повідомляє Reuters, пославшись на виступ українського президента на презентації цифрової програми "Армія+". Він наголосив, що Україна зараз захищає свою територіальну цілісність усіма доступними методами.

"Всі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів", — заявив Зеленський.

Іноземне ЗМІ пов’язало його заяву саме з подіями в Курській області, де з 6 серпня ЗСУ просуваються вперед. За словами Кремля, Україна розпочала "транскордонний наступ", проте військове керівництво нашої країни поки що, ймовірно, дотримується стратегії суворої мовчанки. Володимир Зеленський наголосив, що успіхи ЗСУ видно, виходячи із ситуації на фронті.

"Це (результати — ред.) демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли перед силою окупантів, що переважає, а й знищують її так, як це необхідно для захисту України — нашої держави та незалежності", — сказав український президент.

Нагадаємо, що союзники вже відреагували на бої у Курській області. У США заявили, що не втручаються в повсякденні операції України на фронті та наголосили, що питати дозволу або звітувати про прорив кордону Росії Україна не мала. У Євросоюзі нагадали, що Україна має право на захист своїх територій навіть за допомогою ударів по російській території.

Також "Телеграф" веде письмову онлайн-трансляцію подій у Курській області та стежить за всіма поступами ЗСУ на території Росії.