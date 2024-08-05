"Вони бояться, але ми будемо працювати": Зеленський зробив заяву про створення ще однієї коаліції

Її не вистачає, щоб захиститись від російської агресії

Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам працювати над можливістю проведення засідання НАТО – Україна, на якому розглянуть питання збиття російських ракет ППО сусідніх країн в рамках нової коаліції. Проте для партнерів це рішення буде складним, бо вони бояться ескалації.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами. Його цитує видання УНІАН.

Сусідні країни бояться збивати російські ракети над Україною

"Вони завжди бояться ймовірної ескалації. Ми боремося з цим. Будемо працювати над цим", ― сказав Зеленський.

Президент впевнений, що спільне засідання дозволить наблизитись до цієї мети. Тому він вже дав відповідні розпорядження.

"Я думаю сьогодні над цим і вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО, щоби була така зустріч напрацьована, і дата, коли ми зможемо проговорити саме це питання. Я думаю, що такої коаліції нам, на сьогодні, дуже не вистачає", ― сказав Зеленський.

Раніше питання збиття російських ракет Україна обговорювала з Польщею. Офіційна Варшава ніби була не проти допомогти захистити небо від ворожих цілей. Проте у НАТО виступили проти такої допомоги. Альянс боїться стати частиною війни.

Деякі експерти вважають, що немає сенсу просити Польщу збивати ракети над Україною. Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про неефективність такого рішення. Річ у тім, що з території Польщі збивати ракети над Україною не вийде.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв про офіційне підтвердження передачі літаків F-16. 4 серпня вони з’явились у небі над Одесою. У Зеленського показали перше офіційне відео.