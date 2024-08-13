В России "избрали" нового президента Украины: смешное заявление путинской разведки

Пользователи в сети уже смеются

США якобы хотят заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Ведь он "менее коррумпированная и более управляемая" фигура, по мнению России. Украинцы уже смеются над этим в сети.

"Телеграф" обратился к пресс-секретарю Арсена Борисовича, чтобы узнать мнение этому поводу. Но получил краткий и четкий ответ: "Без комментариев".

Как отметила пресс-служба Службы внешней разведки РФ (СВР), в Вашингтоне якобы уверены, что это "позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".

В то же время, слова о "недовольстве" Зеленским как президентом Украины со стороны США и других стран ничем не подкрепляются. Но замена Россией главы нашего государства на Авакова уже радует украинцев в сети.

Кое-кто не понимает, почему в число кандидатов не вошел бывший Главком ВСУ Валерий Залужный и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов или экс президент Виктор Янукович.

Большинство украинцев шокированы работой разведки РФ, если она серьезно предлагает Авакова в президенты.

Некоторые пользователи не понимают, как Авакова можно было назвать "менее коррумпированным и управляемым".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети смеялись над новым заявлением диктатора Владимира Путина о российских ноу-хау на фронте и толпе россиян в украинском плену.