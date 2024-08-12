Російські ноу-хау та натовпи бійців в українському полоні: нова заява Путіна наробила галасу у мережі

Під час форуму "Армії-2024" планується презентація зразків "новітнього та надефективного" озброєння

Диктатор Росії Володимир Путін, попри бойові дії в Курській області та значний успіх ЗСУ, заявив, що РФ у війні використовує новітні ноу-хау, які вже дають помітний результат і не мають аналогів у світі.

Про це він сказав на відкриті військово-технічного форуму "Армія-2024", у якому візьме участь, за даними росЗМІ, аж 120 країн світу.

"Багато вітчизняних ноу-хау, які не мають аналогів, інноваційні рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою. Причому їх основні, базові показники постійно вдосконалюються та поліпшуються", — сказав диктатор.

Проте в мережі люди дещо не згодні з цими твердженнями, адже бойовій дії в Курській області доводять протилежне про російську армію та військові технології.

Так, військовий експерт Ян Матвєєв назвав Путіна дегенератом на тлі цих слів.

"У цього дегенерата Курську область захоплюють, а він форум "Армія-2024" презентує. "Армія-2024" — це натовп строковиків в українському полоні", — написав він.

Зауважимо, що одними з ключових країн, які беруть участь у форумі, є Китай, Іран, Білорусь та Індія. Під час "Армії-2024" планується презентація зразків "новітнього та надефективного" озброєння.

Раніше "Телеграф" писав, голова Чечні Рамзан Кадиров ненароком закликав розстріляти Путіна. Вже відомо, чому так сталось.