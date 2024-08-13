Перекинувся автобус з дітьми: на Хмельниччині сталася ДТП, загинула дівчинка (фото)

Всього в автобусі перебували 23 особи, з яких 19 дітей, 2 супроводжують групу дорослих та 2 водії

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з дітьми. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі Національної поліції України. Зазначається, що ДТП сталася 13 серпня о 07:45 на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Правоохоронці встановили, що водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської області у с. Микуличин Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус перекинувся. Всього в автобусі перебували 23 особи, з яких 19 дітей, 2 супроводжуючі групу дорослих та 2 водії.

Остаточна кількість травмованих встановлюється. Правоохоронці з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 серпня поблизу села Дибинці в Обухівському районі Київської області сталася смертельна ДТП. В аварії загинуло подружжя.