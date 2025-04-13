Автомобіль серед ночі влетів на кладовище на Київщині (фото)

Пошкоджено щонайменше 11 могил

У селищі Княжичі, що на Київщині, близько першої години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода в районі місцевого кладовища. Попередньо, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, зʼїхав із проїжджої частини та "влетів" на територію кладовища.

Про інцидент повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. За його даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак завдано суттєвих збитків місцям поховань.

Що відомо про збитки

У результаті зіткнення пошкоджено щонайменше 11 могил: деякі надгробки повністю зруйновано, частина пам’ятників — серйозно пошкоджена, поламані огорожі та інші елементи благоустрою.

Посадовець поділився світлинами з місцевого цвинтаря:

На місці ДТП працювали співробітники поліції. Правоохоронці провели огляд території, зафіксували наслідки аварії та опитали свідків.

"Розмір завданої шкоди та особи винуватців встановлюються", — додав Сапожко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до суду в Полтавській області передали справу проти водія, з вини якого загинула його дружина — харківська блогерка Анна Жук. Внаслідок аварії також травм зазнали її маленький син і водій іншої автівки.