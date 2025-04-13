Українська лазерна зброя переполошила росіян: пропагандисти відреагували на відео з "Тризубом"

Лазерне озброєння може допомогти у боротьбі з БПЛА

В Україні показали перше відео із тестування лазерного комплексу "Тризуб". Схоже, росіяни через це вже почали турбуватися, оскільки запис розлетівся не лише українськими, а й ворожими каналами.

Зокрема, пропагандистський ресурс "Два майори" зазначив, що бойові лазери вже не вимагають величезного запасу електрики для роботи. Проте там зазначили, що подібну розробку тестують і для окупаційної армії.

"Зважаючи на те, що і наше і вороже технічне рішення виконане на базі пікапа/мікроавтобуса, можна робити висновок про те, що для застосування цих технологій більше не потрібні генератори розміром з авіаносець", — йдеться в повідомленні.

Загалом помітно, що наявність бойових лазерів у ЗСУ там сприймають без особливої радості, нагадуючи, що на початок повномасштабної війни концепція малих БПЛА теж не вважалася чимось життєздатним.

Як повідомлялося раніше, росіяни заявляли, що використовували на полі бою лазерну систему "Пересвіт" ще 2022 року. Однак зважаючи на все, її можливості виявилися не настільки вражаючими, як хотіли показати пропагандисти.