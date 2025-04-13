Критикувала Авакова та брала участь у Євромайдані: де зараз і як змінилась Уляна Супрун, яка очолювала МОЗ

Супрун багато років не займається політикою

Уляна Супрун упродовж 3 років виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я України. До її реформ у сфері медицини було різне ставлення: хтось вважав їх прогресивними, а комусь здавалось, що їх неможливо реалізувати в українських реаліях. Згодом Супрун покинула МОЗ. Також ми розповідали, де зараз скандальна міністерка охорони здоров'я Раїса Богатирьова, котра працювала в уряді Миколи Азарова.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність ексчиновниці, а також чим вона займається зараз.

Що відомо про Уляну Супрун

Супрун з'явилась на світ в 1963 році у США в родині українців. Уляна відвідувала українську церкву та входила до скаутської організації "Пласт". Вона навчалась на лікаря і згодом отримала роботу в діагностичній радіології жіночого здоров'я. Певний час Супрун працювала заступницею головного лікаря в Діагностичній радіології жіночого здоров'я в Нью-Йорку.

У 1991 році Уляна вийшла заміж за режисера, сценариста та політолога Марка Супруна. У 2013 році подружжя перебралось до України. Вони були учасниками Революції гідності та створили громадську організацію "Захист патріотів". Її мета — розвиток тактичної медицини та невідкладної допомоги в Україні.

Супрун з чоловіком Марком переїхала в Україну в 2013 році, фото з її фейсбук-сторінки

У 2015 році Супрун заснувала й стала директоркою Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету у Львові. Також вона керувала гуманітарними ініціативами Світового конгресу Українців. Це організація, до якої входить 60 українських діаспор з усього світу.

Супрун заснувала Школу реабілітаційної медицини, фото з мережі

У 2016 році прем'єр-міністр Володимир Гройсман обрав Супрун виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. Вона запам'яталась введенням медичної реформи, яка мала такі особливості:

Супрун очолювала МОЗ, фото з мережі

пацієнти могли самостійно обрати собі лікаря, незалежно від місця проживання;

створення програми "Доступні ліки" — окремі препарати можна отримати безкоштовно або за невелику оплату;

систему фінансування медицини змінили за принципом: гроші за кожним пацієнтом, а не медичним закладом;

підвищення порогу прохідних балів ЗНО на медичні спеціальності.

Супрун запроваджувала медреформу, фото з мережі

Під час роботи у міністерстві Супрун підтримувала легалізацію медичного канабісу в Україні. Утім, на той час ідею не вийшло втілити в життя через брак підтримки від колег. Уляна звинувачувала у блокуванні відповідного рішення тодішнього міністра МВС Арсена Авакова.

Де зараз Уляна Супрун

До повномасштабного вторгнення росіян Супрун займалась веденням блогу на фейсбуці. У ньому вона розповідала про поширені хвороби, спростовувала популярні міфи та ділилась думками щодо проблем у медицині.

У 2021 році Уляна видала книгу "Мочи манту", в якій розповіла про лікування різних хвороб, неоднозначні традиції, які все ще існують у медицині та неправдиву інформацію, яку часто поширюють пацієнти.

Супрун видала книгу "Мочи манту", фото з мережі

Також Супрун стала співзасновницею громадської організації та видавництва Arc.ua. Вони випускають науково-популярні книги з історії, медицини та соціології. Окрім цього, організація веде онлайн-видання, основний акцент якого зроблений на розповіді про Україну, українців та світ.

Зараз на своїй сторінці у фейсбуці Супрун часто поширює тексти з видання, співзасновницею якого вона є. Також вона вітає українців з державними та релігійними святами. Іноді Уляна оприлюднює світлини з рідними та друзями. Схоже, експолітикиня разом з чоловіком продовжує мешкати в Україні.

Супрун поширює дописи зі свого онлайн видання, фото з її фейсбук-сторінки

Супрун продовжує мешкати в Україні з чоловіком, фото з її фейсбук-сторінки

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