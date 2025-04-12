"Ти нікого не підвів": командир щемливо висловився про загибель пілота F-16

Йому посмертно присвоїли звання Героя України

Загиблому українському пілоту винищувача F-16 Павлу Іванову посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Як зазначено на урядовому порталі, Іванова відзначено за мужність, героїзм і самовіддане служіння українському народові. До того ж подробиці служби бійця розповів командир, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко.

"Я так пишався тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на F-16: один із перших українських льотчиків F-16 — бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім’єю. Я так пишався, коли ти вперше вилетів на F-16", — пише командир.

Павло Іванов, джерело: libkos/Instagram

Лазаренко також процитував розмову з загиблим:

— Палич, доповідаю: виконав перший виліт на F-16!

— Молодець, пишаюся тобою, Пашка. Тримай там планку бойового штурмовика і скоріше повертайся — нам тут важко без вашого прикриття, — відповів я, ледь стримуючи втому від бойового виснаження. — І як тобі апарат?

— Су-25 краще, — усміхнувся ти.

Павло Іванов, джерело: libkos/Instagram

Командир також розповів і про першу зустріч з Івановим у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Тоді Павло отримав своє перше легке поранення.

"Пам’ятаю, як зустрів тебе в перші дні: з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі — рвався в бій. Твоєї сміливості й рішучості вистачило б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись "не менш важливою роботою", залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече й піти на бойове завдання", — пише льотчик.

Павло Іванов, джерело: libkos/Instagram

Павло Іванов, джерело: libkos/Instagram

Як зазначає Лазаренко, загиблий пілот ніколи не відмовлявся від бойових завдань.

"Я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра в себе — бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній. Без пафосу, без бравади — просто свій, надійний, з характером", — пише штурмовик.

Також командир зазначив, що Іванов жодного разу нікого не підвів.

"Твій бойовий шлях починався з нашої бойової сім’ї, і ти жодного разу не підвів — ні мене, ні когось із нас. Ти був справжнім воїном, людиною з великим серцем. Але головне — ти був і назавжди залишишся частиною нашої бойової родини — AFR", — пише Лазаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вже втрачала пілота F-16.У 2024 році 26 серпня розбився під час відбиття масованої російської атак Олексій Месь, позивний "Moonfish".