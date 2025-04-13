Що робити з картоплею після заморозків, аби не втратити весь урожай

Картоплю можна ще врятувати після морозу

Після тимчасових заморозків в Україні відновилась тепла погода. Так городники повертаються на ділянки, щоб відновлювати рослини після снігу та морозу. Зокрема, йдеться про картоплю, яку починають садити вже в квітні.

Ознакою того, що мороз пошкодив картоплю, є темно-зелене або чорне листя. Якщо його багато — насадження, ймовірно, не виживе, якщо є кілька таких листків, можна спробувати врятувати картоплю. Насамперед позбавтеся пошкодженого листя, оптимально — секатором. Упродовж 10-14 днів повинні з'явитися нові пагони, пише Fertilizer Pick.

Наступний етап — мульчування рослин. Це робиться для того, аби зберегти тепло землі всередині. На 10-15 сантиметрів треба вкрити насадження сіном або соломою.

Щоб зміцнити рослини після заморозків також можна внести добрива. Утім, це треба робити щонайменше через 2 тижні, аби насадження не отримали шок. Вони допоможуть їм повноцінно зростати після несприятливих умов. Варто обирати підживлення з високим рівнем фосфору та низьким рівнем азоту.

Деякі городники практикують полив картоплі після заморозків за допомогою дрібного розпилювача. Це треба робити до сходу сонця, щоб не розірвалися клітини. Після цього рослини треба накрити плівкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим не можна садити на городі картоплю, моркву, перець. Через це ви можете втратити урожай.