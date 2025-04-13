Великдень під забороною: чим у СРСР замінювали паски (фото)

За часів релігійної відлиги альтернативою цьому продукту став кекс, який нагадував паску

Великдень у СРСР був під забороною. У зв’язку з цим у магазинах просто неможливо роздобути і головний атрибут святкового столу — паску.

"Телеграф" розповідає про те, чим у радянських магазинах замінювали паски. На той час точилася й активна атеїзація радянських громадян. Більшість людей мігрувала з сіл у великі міста, де в умовах комунальної квартири пекти паску було проблематично. З гоніннями на церкву цей традиційний великодній хліб просто перестали випікати.

Проте, за часів релігійної відлиги альтернативою цьому продукту став кекс "Майський" та кекс "Весняний". Вони з’являлися на прилавках деяких магазинів якраз перед великоднім тижнем і зникали з прилавків після нього. За формою та змістом вони були схожі на паску, але виготовлялися виключно на заводах.

Багато хто стверджував, що кекси були несмачними. А виглядали вони так:

Весняний кекс: фото — росЗМІ (22-91.ru)

Нагадаємо, раніше ми писали про які великодні традиції забули в Україні через СРСР.

Також ми писали про те, як у СРСР фарбували яйця на Великдень.