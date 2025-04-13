Відома артистка оркестру загинула через ракетний удар по Сумах: чим вона запам'ятається (фото)

Ця новина шокувала її колег

Атака російських військ у Сумах забрала життя 32 людини. Серед загиблих — артистка оркестру театру Олена Когут.

Про це пише видання "Суспільне Суми", посилаючись на Сумський національний театр ім. Щепкіна. Про дату, місце та час прощання буде повідомлено пізніше.

"Олена була надзвичайно світлою людиною, справжньою професіоналкою, чуйною колегою й надійним другом. Її музика, її усмішка, її доброта — назавжди залишаться в нашій памʼяті", — написали у театрі.

У Сумській обласній філармонії додали, що Олена Когут була солісткою-органісткою філармонії, піаністкою. Також вона викладала у Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури.

Викладацький та студентський склад шокований цією новиною. Вони не вірять, що російські війська вбили сповнену енергії та творчих планів людину.

"Для багатьох студентів Олена Сергіївна стала не просто викладачем, а справжнім наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою. Її любов до музики була безкінечною, її віра в своїх студентів – безмежною", — зазначили у закладі.

В Олени Когут залишилися мати, чоловік та сини. Її талант і доброта назавжди залишаться в серцях її родини, друзів та знайомих.

Ракетний удар по Сумах — що відомо

У неділю, 13 квітня, Росія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум, застосувавши дві балістичні ракети.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 32 особи, серед них є діти, а кількість поранених, за останніми даними сягнула 99 осіб, включаючи 11 дітей.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була аналогічною до обстрілу в Кривому Розі нещодавно. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор.

Раніше "Телеграф" писав, як українські зірки відреагували на ракетну атаку РФ по Сумах.