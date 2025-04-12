Китай відправляв офіцерів до Росії: що вони робили на передовій — Reuters

Китай продовжує говорити, що залишається нейтральним

Громадяни Китаю, які перебувають на лінії фронту та воюють проти України, є звичайними найманцями. Однак Пекін відправляв своїх офіцерів до Росії, щоб дізнатися про досвід ведення сучасної війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного колишнього чиновника американської розвідки. Він розповів, що ці офіцери перебували там зі схвалення Китаю і їздили на передову, щоб навчитися тактиці росіян. Видання не повідомило, чи брали участь ці офіцери в бойових діях, чи їх роль обмежилася спостереженням.

Щодо 155 громадян Китаю, про яких повідомляв президент України Володимир Зеленський, то вони приєдналися до російської армії як найманці й не мають прямого зв’язку з урядом своєї країни. Джерела видання кажуть, що ці штурмовики пройшли мінімальну підготовку і не вплинуть на протягом бойових дій.

Зазначається, що хоч Китай і заявляв про своє партнерство з Росією, але підкреслює, що не є стороною у війні. При цьому він протягом багатьох років надає Росії матеріальну допомогу, що включає продукцію подвійного призначення та дрони. За це дві китайські компанії потрапили під санкції США під час каденції Джо Байден.

Нагадаємо, 9 квітня Зеленський повідомив про те, що на боці Росії воює не менше 155 китайців, які були завербовані через місцеві соцмережі. Двоє з них було взято в полон ЗСУ.

У Пекіні на цю інформацію відреагували гостро, закликавши Київ не робити "безвідповідальних заяв". Там наголосили, що не відправляли своїх громадян на війну та закликали триматися від неї подалі.