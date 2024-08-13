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Не просто товариш по чарці: як правильно називати "собутыльника" українською

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Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Як правильно називати друзів по питтю українською
Як правильно називати друзів по питтю українською. Фото Freepik

Українська мова багата на синоніми, які відображають нашу культуру та традиції

В українській мові існує безліч слів, які несуть у собі культурний контекст і відображають особливості спілкування. Проте, через тривалий вплив російської мови, багато людей не знають, як коректно перекласти це слово українською.

Одним із таких термінів є "собутыльник", що вживається для позначення товариша по чарці. Існує декілька варіантів перекладу цього слова українською мовою

Українські відповідники

Найбільш зрозумілим та дослівним відповідником є "почарківець". Це слово точно передає суть російського терміна, проте воно не є єдиним.

"Горілчаний брат": літературний відтінок

Цікавим варіантом є "горілчаний брат". Це словосполучення надає певного романтичного відтінку, адже воно часто трапляється в українській літературі. Це слово відображає не лише спільність у вживанні алкоголю, а й глибокі дружні зв'язки.

"Чоповий брат": традиції та символіка

Ще одним цікавим варіантом є "чоповий брат", який походить від слова "чіп" — конусоподібної пробки для закриття посудин. Цей термін не лише описує товариське розпиття, а й нагадує про традиції, пов'язані з приготуванням та споживанням напоїв.

Інші варіанти перекладу

Окрім основних синонімів, українська мова пропонує ще декілька цікавих варіантів, які варто згадати:

  • Супияк — звучить весело та легко, підкреслюючи невимушеність спілкування.
  • Сучарник — це слово має певний гумористичний підтекст, що робить його ідеальним для неформальних зустрічей.
  • Співпляшкар — відображає спільне вживання напоїв, створюючи образ дружньої компанії.
  • Товариш по чарці — класичний варіант, що звучить поетично і підкреслює дух товариства.

Отже, слово "собутыльник" в українській мові – це не просто терміни. Усі ці варіанти відображають культурні традиції, соціальні зв’язки та особливості спілкування українців.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати "носки" українською. Адже носок – це частина, а не ціле.

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