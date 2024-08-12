Рус

Забудьте про це слово: як правильно сказати українською "творог"

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Слово "творог" варто припинити говорити
Слово "творог" варто припинити говорити. Фото Canva

Позбувайтеся російських кальок

Коли ми спілкуємось українською, можемо навіть не підозрювати, що вживаємо слова, яких взагалі не існує в нашій мові. Вони є кальками з російської. Важливо позбуватися таких конструкцій у своєму мовленні.

Часто люди кажуть слово "творог", коли говорять про розсипчастий та м'який сир. Насправді такого слова не існує в українській мові, як пояснив відомий мовознавець Олександр Авраменко.

Як замінити слово "творог"

Замість поширеного слова "творог", яке є неправильним, говоріть "сир" або "м'який сир". Наприклад, не творожний пиріг, а сирний пиріг, не вареники з творогом, а вареники з сиром. Водночас творог — це слово, яке походить з російської мови.

Тому його не варто використовувати у своєму мовленні, якщо прагнете розмовляти правильно.

Водночас продукт у вигляді твердої маси, який ми нарізаємо на бутерброди, також називають сиром. Щоб було простіше відрізняти, можна казати "твердий сир".

Також мовознавець Олександр Авраменко порадив не називати молочні продукти — "молочкою". Натомість є гарна альтернатива — слово "набіл". Тож розмовляйте чистою українською та не використовуйте російські кальки.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською називати коров'яче м'ясо. "Говядина" не є коректною конструкцією для позначення цього продукту.

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#Українська мова #Правила #Сир