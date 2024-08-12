Точно не "підходящий": як правильно перекладати це слово українською

Від класичних варіантів до сучасних термінів – як правильно сказати українською

Слово "подходящий" має різні значення, а тому з його перекладом на українську часто виникає плутанина. Проте, українська мова вражає своєю різноманітністю та глибиною, пропонуючи безліч синонімів.

Кожен з них допоможе передати потрібний сенс у конкретному випадку. Ось декілька найпоширеніших українських відповідників.

Як перекласти "подходящий" українською

В українській мові є кілька варіантів перекладу слова "подходящий":

підхо́жий — звучить дещо застаріло, але є в словниках,

відпові́дний — найбільш поширений варіант, підходить в більшості випадків,

прида́тний — для речей, які можна використовувати за призначенням,

слу́шний — доречний, вчасний (про час, нагоду),

нагі́дний, догі́дний, пригі́дний — відповідний, зручний, доречний,

поці́нний — відповідний за ціною.

Для кожного конкретного випадку можна підібрати найбільш влучний український відповідник:

подходящий случай – нагідна, догідна, пригідна нагода,

подходящий товар – підхожий, відповідний крам (товар),

подходящий по цене – поцінний,

купить за подходящую цену – купити поцінно,

подходящее для вас место – відповідна для вас посада,

подходящее дело – підхоже діло, на руку, на руку кові́нька,

первый подходящий – перший-ліпший,

подходящее время – слушний час, добра година, догідна хвилина,

подходящий инструмент – відповідний інструмент,

подходящий к использованию – придатний для використання.

Як ми бачимо, українська мова має багато варіантів для перекладу слова "подходящий", що підкреслює її багатство та гнучкість. Вибір правильного синоніма може не лише зробити вашу мову більш виразною, але й допомогти передати точний зміст думки.

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