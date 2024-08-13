Звучать по-особливому: п’ять стародавніх українських імен, якими можна назвати дочку

Від цих красивих імен просто перехоплює подих

Ім’я, дане при народженні, значно впливає на долю і особистість людини. Нині багато батьків, намагаючись зберегти культурну спадщину, дають дітям давні українські імена. Є список імен для дівчаток, які неймовірно гарно звучать.

У мережі TikTok користувач christina_litynska поділилася добіркою рідкісних жіночих імен, від яких перехоплює подих. Таким ім’ям можна назвати майбутню дочку.

Рідкісні українські імена для дівчаток

Оріана

Це ім’я символізує чистоту, світло та шляхетність. В українській міфології Оріаною називали країну хліборобів, вона походить від імені батька Ора. Також деякі джерела пов’язують ім’я з латинським словом "aurum", що означає золото.

Світлозара

Красиво слов’янське ім’я, значення якого походить від двох слів "світло" і "осяяти". Таким чином, Світлозар можна інтерпретувати як "осяяна світлом" або "та, що приносить світло". Це ім’я символізує чистоту, натхнення та початок нового дня.

Лукерія

Старовинне українське ім’я, що має грецьке коріння. Воно походить від імені "Глікерія", що означає "солодка" або "приємна". Лукерія символізує м’якість, доброту та жіночність. В українській культурі такі імена часто пов’язані з традиціями та сімейними цінностями, і вони несуть у собі тепло та ніжність.

Калина

Красиве українське ім’я, яке пов’язане з однією з найвідоміших і найшанованіших в Україні ягід — калини. Це скорочений варіант імені Калінікія, яке має грецьке коріння. Дівчина з ім’ям Калина може асоціюватися з красою, ніжністю та стійкістю.

Меланія

Це ім’я походить від грецького слова "melas", що означає "чорний" або "темний". В історії ім’я Меланія відоме завдяки кільком історичним та релігійним особистостям. Воно може асоціюватися з внутрішньою силою, глибиною та шляхетністю.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав про те, які українські прізвища виникли ще за часів язичництва. Деякі з них настільки рідкісні, що їх носить лише одна людина у країні.