Про "Альону" та "Лєну" треба забути? Українці бурхливо сперечаються, як правильно називати це ім’я

Це дуже популярне в Україні ім’я

Багато хто зараз намагається переходити на українську мову. Однак при цьому деякі стикаються з проблемами у вимові або написанні імен.

Часто суперечки виникають щодо імені "Олена". Дуже багато хто морочиться над тим, як правильно звертатися до жінки з цим ім’ям, апелюючи до того, що ім’я не перекладаються. Інші ж наголошують на перекладі цього імені. "Телеграф" вирішив розібратись.

Зазначимо, що Альона – це варіант імені Олена. За даними порталу "Рідні" в Україні ім’я "Олена" дуже популярне. Його носить 75865 тисяч жінок. З ім’ям Олена в Україні 1058576 осіб.

Як правильно вживати "Олена" українською, пояснив доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарьов. Він зазначив, що давньогрецьке ім’я Олена прийшло з прийняттям християнства та пристосоване до фонетико-морфологічних законів кожної мови.

Він додав, що всі визначні українки були саме "Оленами" — Олена Пчілка, Олена Теліга. Ім’я Альона є наслідком денаціоналізації.

"Зараз у документах іноді записують не "Христина", а "Крістіна", не "Микита", а "Нікіта", не "Олена", а "Альона". Дорогі батьки, це ваше право, але більш поширений у нашій країні, як на мене, правильний підхід, коли ім’я записують згідно з українською правописною традицією, а в житті називають тією формою, яка більше подобається", – додає український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко.

Якщо ж говорити про скорочені форми імені, то варто забути про "Лєну" — правильно вживати "Ліна". До "Олени" також можна ласкаво звернутися:

Оленка;

Оленочка,

Олененька,

Лінуюся,

Оленця;

Олена,

Ленонька,

Оленка.

Зазначимо, що до Президента України навіть зверталися з петицією щодо написання імені "Альона". Проте вона не набрала потрібної кількості голосів.

Раніше ми розповідали, як правильно звертатися до Олесі. Також "Телеграф" писав, як правильно звертатися до Дмитра українською.