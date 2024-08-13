Звучат по-особенному: пять древних украинских имен, которыми можно назвать дочь

От этих красивых имен просто перехватывает дыхание

Имя, данное при рождении, оказывает значительное влияние на судьбу и личность человека. Сейчас многие родители, пытаясь сохранить культурное наследие, дают детям древние украинские имена. Есть список имен для девочек, которые невероятно красиво звучат.

В сети TikTok пользователь christina_litynska поделилась подборкой редкие женских имен, от которых перехватывает дыхание. Таким именем можно назвать будущую дочь.

Редкие украинские имена для девочек

Ориана

Это имя символизирует чистоту, свет, и благородство. В украинской мифологии Орианой называли страну хлебоделов, походит оно от имени отца Ора. Также некоторые источники связывают имя с латинским словом "aurum", что означает "золото".

Светозара

Красиво славянское имя, значение которого походит от двух слов "свет" и "озарять". Таким образом, Светозара можно интерпретировать как "озаренная светом" или "та, что приносит свет". Это имя символизирует чистоту, вдохновение и начало нового дня.

Лукерия

Старинное украинское имя, имеющее греческие корни.Оно происходит от имени "Гликерия", что означает "сладкая" или "приятная". Лукерия символизирует мягкость, доброту и женственность. В украинской культуре такие имена часто связаны с традициями и семейными ценностями, и они несут в себе тепло и нежность.

Калина

Красивое украинское имя, которое связано с одной из самых известных и почитаемых в Украине ягод — калины. Это сокращенный вариант имени Калиникия, которое имеет греческие корни. Девушка с именем Калина может ассоциироваться с красотой, нежностью и стойкостью.

Мелания

Это имя происходит от греческого слова "melas", что означает "черный" или "темный". В истории имя Мелания известно благодаря нескольким историческим и религиозным личностям. Оно может ассоциироваться с внутренней силой, глубиной и благородством.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские фамилии возникли еще во времена язычества. Некоторые из них настолько редки, что их носит только один человек в стране.