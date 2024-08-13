Чому російська опозиція в Україні та за кордоном не об’єднається? Ілля Пономарьов дав відповідь

Політичний діяч пояснив, чому російська опозиція насправді не є соратником України

Серед російської опозиції немає єдиної думки щодо майбутнього Росії. Тому Україні потрібно співпрацювати з російським спротивом, який хоче повністю знищити чинний режим.

Про це "Телеграфу" розповів відомий політик Ілля Пономарьов у матеріалі "Путіна можуть замінити дві людини, — Ілля Пономарьов про майбутнє Росії, план Б і реальні загрози для Кремля".

За словами політика, російська опозиція, яка працює в Україні, і яка перебуває за кордоном, не об’єднані. Ілля Пономарьов вважає, що об’єднатися та дійти спільної мети опозиціонерам не вдасться ніколи.

"А як можна об’єднатися, якщо у людей різні цілі? Хтось, як "навальністи", вважає, що треба просто змінити Путіна на неПутіна і все буде добре. А система може залишитися такою, якою вона є. Хтось як Ходорковський, готовий навіть воювати проти відокремлення національних республік від Росії. Що за будь-яку ціну потрібно зберегти країну в межах 1991 року. А хтось як "З'їзд народних депутатів" вважає, що головне, щоб було встановлено стійкий мир. Щоб всі народи, які живуть зараз на території Російської Федерації, були задоволені. І хто хоче залишитись, нехай залишається, а хто не хоче, нехай створює свою незалежну державність. Потрібно децентралізувати владу, треба знищити посаду президента. Ну і взагалі, що замість Російської Федерації потрібно створити нову державу на тому місці, яке ми називаємо Російською Республікою", — сказав Ілля Пономарьов

Він наголосив, що багатьом російським опозиціонерам це не подобається. Політик додав, що головний шлях до перемоги — це збройний опір разом з Україною і не інакше. Крім того, без України неможливо створити майбутній політичний проєкт усередині Росії. Але звичайна російська опозиція цього не хоче, вона, в принципі, не хоче допускати Україну до майбутнього Росії.

"Ми ж чули висловлювання окремих російських опозиціонерів, коли говорили, що зараз ми рухаємося з Україною в одному напрямку, але це виключно до перемоги. Потім українці переможуть Путіна, а ми повернемось до Росії, і наші інтереси вже будуть зовсім іншими, відмінними від українських інтересів. Звичайно, я вважаю це лицемірством. Аморально розраховувати, що українці своєю кров’ю заплатять за свободу Росії. Потрібно робити це самим. Саме через таку нашу позицію нас дуже не люблять", – додав політик.

Він вважає, що російської опозиції як організованої сили просто не існує, а якщо вона і є, то у багатьох питаннях контрпродуктивна і зовсім не є другом для України. Ілля Пономарьов порадив нашій країні налагоджувати співпрацю з російським опором, який зараз або перебуває в Україні, або працює в Росії у складі партизанських рухів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що обмінені росіяни становлять небезпеку для Кремля. Ілля Пономарьов назвав тих, хто є найбільш небезпечним для Володимира Путіна.