Соратники Навального зникли із СІЗО: російський опозиціонер натякнув, що відбувається

Обмін поки що не відбувся

У засобах масової інформації у вівторок, 30 липня, з’явилися повідомлення про зникнення низки російських опозиціонерів, які перебували у СІЗО. Висновки про причини робити поки що зарано.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Ілля Пономарьов. Він не став коментувати чутки про можливий їхній обмін на деяких росіян, які знаходяться під вартою у західних країнах, проте побічно підтвердив інформацію.

"Нині — без коментарів, поки цей обмін не пройшов", — сказав Пономарьов.

Раніше з’явилася інформація про те, що практично одночасно з російських СІЗО зникла низка опозиційних діячів. Серед них виявили зникнення прихильника Олексія Навального Іллі Яшина, колишніх керівниць штабів у Томську та Уфі Ксенії Фадєєвої та Лілії Чанишевої, правозахисника Олега Орлова та художниці Олександри Скочиленко.

Пізніше стало відомо, що також зникли уродженець Німеччини, політв'язень Кевін Лік та засуджений на 5 років за "співпрацю з Україною" Данило Крінарі.

Як повідомлялося раніше, інформацію про це також підтвердив "Телеграфу" російський соціолог та політичний аналітик Ігор Ейдман. За його словами, між Росією, Німеччиною, США та Білоруссю може готуватись масштабний обмін ув’язненими.