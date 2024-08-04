Політтехнолог розповів, що він думає про російську опозицію та чому їй не варто довіряти

"Хороший рускій" Яшин закликав до мирних переговорів та до зупинки воєнних дій по лінії фронту. "Переговори кращі, ніж війна. Ситуація на фронті зайшла в глухий кут і не має військового рішення для жодної зі сторін. Головне, про що зараз треба говорити — це про припинення кровопролиття".

Фактично, вже знайома нам теза масштабних кремлівських ІПСО в медіа і соцмережах "мир за будь-яку ціну".

Цікаво: Яшин протягом 2-х років відсидки нібито ж не мав доступу до медіа і соцмереж, не міг бути в курсі інформаційних трендів — але його слова негайно після звільнення один в один збігаються з публічними заявами всіх "хороших русскіх" за цей час. І знов очевидне свідчення, що весь цей проєкт з "хорошими рускімі" — втікачами, емігрантами, "жертвами режиму" — режисується з одного центру, ясно з якого.

Тому ще раз, вкотре закликаю всі наші медіа і блогерів: якщо ви хоч на дрібку патріоти — відмовтесь врешті від практики запрошення "хороших рускіх" і форматування під них всього наповнення етеру! Не підтримуйте інформаційно-ідеологічні спецоперації ворога з деморалізації українців і вибілювання росіян — хоч "простих рускіх", хоч "хороших рускіх"!

Прошу максимального поширення — бо це справді важливо для нацбезпеки і для нашої оборони, для наших позицій на переговорах (котрі, звісно, неодмінно будуть) і для повоєнних перспектив нового нападу Росії.

Джерело: допис Голобуцького у Telegram