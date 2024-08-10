Спокутував провину? Вбивця опозиціонера РФ Нємцова вирушив воювати в Україну

За даними військових, воювати в Україну злочинець вирушив ще на початку війни

У Росії помилували одного із виконавців убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Прямо з колонії він попрямував воювати в Україну.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на силовиків. Йдеться про Темірлана Ескерханова.

"Ескерханов у березні 2024 року підписав контракт з Міноборони, був помилуваний, після чого його звільнили з колонії. Він вирушив до одного зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання у зоні СВО", — розповів співрозмовник із силових структур.

За наявними даними контракт колишній ув’язнений підписав на один рік. Але раніше опозиційні ЗМІ Росії заявляли, що всі контракти з Міноборони наразі є безстроковими. Вони продовжуються і будуть продовжуватись доти, доки не закінчиться війна. Щодо решти фігурантів справи вбивства Нємцова, то вони продовжують відбувати терміни в колоніях, оскільки не захотіли брати участь у війні проти України.

Темірлана Ескерханова суд звинуватив у стеженні за російським опозиціонером Борисом Нємцовим. Також саме він вказав виконавцям місце, де найзручніше вчинити вбивство політика. Сталося це 27 лютого 2015 року у Москві на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля.

У 2017 році Ескерханова засудили до 14 років в’язниці, а разом із ним Заура Даадєва — на 20 років, Анзора Губашева — на 19 років і його брата Шадіда — на 16 років, а також Хамзата Бахаєва — на 11 років. При цьому замовники злочину залишилися невідомими, що спричинило сумніви в прозорості розслідування.

Нємцов активно виступав проти корупції у РФ, анексії Криму та війни на Донбасі. Його вбивство наробило багато галасу як у Росії, і за її межами.

Також "Телеграф" розповідав про те, що "вагнерівцю" ухвалили новий вирок за вбивство пенсіонерки. Раніше він уже отримав помилування та вирушив воювати до України.