Почему российская оппозиция в Украине и за границей не объединится? Илья Пономарев дал ответ

Политический деятель объяснил, почему российская оппозиция на самом деле не соратник Украине

Среди российской оппозиции нет единого мнения насчет будущего России. Поэтому Украине нужно сотрудничать с российским сопротивлением, которое хочет полностью уничтожить существующий режим.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный политик Илья Пономарев в материале "Путина могут заменить два человека, — Илья Пономарев о будущем России, плане Б и реальных угрозах для Кремля".

По словам политика, российская оппозиция, которая работает в Украине, и которая находится за границей, не объединены. Илья Пономарев считает, что объединиться и прийти к общей цели оппозиционерам не удастся никогда.

"А как можно объединиться, если у людей разные цели? Кто-то, как "навальнисты", считает, что нужно просто сменить Путина на неПутина и все будет хорошо. А система может остаться такой, какая она есть. Кто-то, как Ходорковский, готов даже воевать против отделения национальных республик от России. Что любой ценой нужно сохранить страну в границах 1991 года. А кто-то, как "Съезд народных депутатов", считает, что главное, чтобы был установлен устойчивый мир. Чтобы все народы, живущие сейчас на территории Российской Федерации, были удовлетворены. И кто хочет остаться, пусть остается, а кто не хочет, пусть создает свою независимую государственность. Надо децентрализовать власть, нужно уничтожить пост президента. Ну и вообще, что вместо Российской Федерации нужно создать новое государство на том месте, которое мы называем Российской Республикой", — сказал Илья Пономарев.

Он отметил, что многим российским оппозиционерам это не нравится. Политик добавил, что главный путь к победе — это вооруженное сопротивление вместе с Украиной и не иначе. Кроме того, без Украины невозможно создать будущий политический проект внутри России. Но обычная российская оппозиция этого не хочет, она в принципе не хочет допускать Украину к будущему России.

"Мы же слышали высказывания отдельных российских оппозиционеров, когда говорили, что сейчас мы движемся с Украиной в одном направлении, но это исключительно до победы. Потом украинцы победят Путина, а мы вернемся в Россию, и наши интересы уже будут совсем другими, отличными от украинских интересов. Конечно, я считаю это лицемерием. Аморально рассчитывать, что украинцы своей кровью заплатят за свободу России. Надо делать это самим. Именно из-за такой нашей позиции нас очень не любят", — добавил политик.

Он считает, что российской оппозиции как организованной силы просто не существует, а если она и есть, то во многих вопросах контрпродуктивна и вовсе не является другом для Украины. Илья Пономарев посоветовал нашей стране налаживать сотрудничество с российским сопротивлением, которое сейчас либо находится в Украине, либо работает в России в составе партизанских движений.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что обмененные россияне представляют опасность для Кремля. Илья Пономарев назвал тех, кто наиболее опасен для Владимира Путина.