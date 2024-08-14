НАБУ відкрило справу щодо "відряджень" Шабуніна до НАЗК замість служби в армії - ЗМІ

Шабунін пів року не з’являвся у військовій частині

Національне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, в якому перевіряє, на яких підставах Віталій Шабунін отримував відрядження до НАЗК з військової частини, де він нібито служив. При цьому щомісяця отримуючи по 43 тис. грн, які включають "бойові" військовослужбовця.

Про це йдеться у листі НАБУ, який опублікував журналіст Володимир Бойко. НАБУ відкрило справу за фактом зловживання службовим становищем ексголовою НАЗК Олександром Новіковим та його ексзаступником Артемом Ситником.

Посадовці неодноразово писали листи на військову частину з проханням відрядити Шабуніна до Нацагентства.

"Зрозуміло, що ніяку службу солдат Шабунін у НАЗК не проходив (це неможливо в принципі), а проживав вдома, пиячив у київських генделиках та займався бізнесом. А ці листи були потрібні, щоби виплачувати ухилянту Шабуніну грошове забезпечення та додаткову винагороду в умовах воєнного стану", — пише Бойко.

Як інформує "Закон і бізнес", на підставі цих листів Шабунін пів року не з’являвся у військовій частині. А виплати йому завдали армії матеріальної шкоди, що в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У декларації Шабуніна за 2022 рік вказано, що сумарно він отримав грошове забезпечення та додаткову винагороду в розмірі 584 тис. грн. А загалом його доходи від підприємницької діяльності сягають: понад 1,5 млн грн. у 2022 році і майже 2,26 млн грн у 2023.

При цьому у своєму блозі Шабунін заявляв, що призначення Новікова головою НАЗК обійшлося йому в 11 тис. дол. Бо він як член комісії з відбору голови Нацагентства не зміг отримати податкову амністію щодо сплати податків на відновлення свого зруйнованого будинку.

З цього Бойко робить висновок, що Новіков, направляючи листи про відрядження до НАЗК, міг у такий спосіб намагатися відшкодувати Шабуніну втрачені кошти.

Нагадаємо, що раніше Командування Сил тероборони зверталося до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де "служив" Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат.

А ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.